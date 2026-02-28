Slušaj vest

U Beogradu se danas završava Deseti međunarodni kongres Udruženja za hipertenziju Srbije, koji je od 26. do 28. februara okupio više od 90 domaćih i inostranih stručnjaka sa ciljem da skrene pažnju na jedan od najvećih zdravstvenih problema savremenog društva - visok krvni pritisak.

Podaci su zabrinjavajući: u Srbiji gotovo 50 odsto odraslog stanovništva ima dijagnostikovanu hipertenziju. Povišen krvni pritisak značajno povećava rizik od šloga, infarkta miokarda, srčane slabosti i perifernih vaskularnih oboljenja i predstavlja najmasovniji faktor rizika za kardiovaskularne bolesti, češći čak i od dijabetesa, pušenja i povišenih masnoća u krvi.

Predsednica Udruženja za hipertenziju Srbije, prof. dr Vesna Stojanov, istakla je da borba protiv hipertenzije ne počinje u ordinaciji, kada se propiše terapija, već mnogo ranije, kroz prevenciju, pravovremenu dijagnostiku i edukaciju pacijenata.

Predsednica Udruženja za hipertenziju Srbije, prof. dr Vesna Stojanov Foto: Privatna Arhiva

- Vrhunski stručnjaci govorili su o prevenciji, pravilnoj dijagnostici i terapiji arterijske hipertenzije. Pored kardiologa, važnu ulogu imaju i endokrinolozi, nefrolozi, psihijatri, kao i stručnjaci koji se bave komplikacijama - neurolozi, neurohirurzi, gerontolozi, pedijatri i ginekolozi. Samo multidisciplinarnim pristupom možemo sprečiti da povišen krvni pritisak i 2040. godine ostane glavni faktor rizika za kardiovaskularne komplikacije - poručila je Stojanov.