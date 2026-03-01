Dugotrajno čekanje na ugradnju kuka ili kolena ne znači samo bol i otežano kretanje, već i pogoršanje kvaliteta života

Vojnomedicinska akademija ove godine obeležava 182 godine postojanja, ali pored jubileja i impresivnih brojki, u fokusu javnosti našlo se pitanje koje pogađa hiljade građana - koliko se čeka na operaciju kuka i kolena i da li će te liste biti skraćene.

U protekloj godini u ovoj ustanovi pregledano je oko 250.000 pacijenata, na bolničko lečenje primljeno je njih 25.000, urađeno je 23.000 operacija, više od 107.000 radioloških procedura i oko 2,6 miliona laboratorijskih analiza i medicinskih pretraga. Kako je za RTS izjavio dr Ivan Leković, zamenik načelnika VMA, najviše pacijenata dolazi zbog kardiovaskularnih problema, ali ortopedske operacije ostaju jedan od velikih izazova zdravstvenog sistema.

Govoreći o listama čekanja za operacije kuka i kolena, dr Leković je istakao da su u toku ozbiljni razgovori između VMA, Ministarstva odbrane i Ministarstva zdravlja, sa ciljem da se postojeći kapaciteti dodatno angažuju i proces ubrza.

Prema izveštaju Državne revizorske institucije (DRI) o upravljanju listama čekanja iz 2024, iako Pravilnik propisuje da na ugradnju endoproteze kuka ili kolena pacijent ne bi trebalo da čeka više od 365 dana, u praksi je prosečna dužina čekanja bila oko 405 dana za protezu kuka i 871 dan za protezu kolena.

- Imali smo više sastanaka i probaćemo da sve snage koje imamo još više upotrebimo u rešavanju tih problema. Napomenuo bih da smo od 2008. godine u sistemu javnog zdravstva Republike Srbije i od tada učestvujemo u rešavanju listi čekanja - naveo je dr Leković.

Prema njegovim rečima, na listi čekanja za operaciju kuka nalazi se oko 135 vojnih osiguranika i oko 245 osiguranika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dok za operaciju kolena čeka 139 vojnih i 459 civilnih osiguranika.

- Mi to radimo regularno, radićemo uvek i upotrebićemo sve naše resurse, formiraćemo radne timove da sve to ubrzamo i rešimo - dodao je dr Leković.

VMA je nedavno obeležila i 20 godina od prve transplantacije jetre i 30 godina od transplantacije bubrega Foto: Shutterstock

Još jedan važan jubilej

Podsetimo, VMA je nedavno obeležila i 20 godina od prve transplantacije jetre i 30 godina od transplantacije bubrega, čime je potvrdila svoju ulogu jednog od vodećih centara za transplantacionu medicinu u zemlji.

Dr Leković je naveo da su ove nedelje na VMA urađena četiri transplantacije organa, dok ustanova paralelno sprovodi i projekat energetske efikasnosti, čiji je cilj smanjenje potrošnje energije i emisije ugljen-dioksida u tri faze, pri čemu se završetak prve očekuje do 2029. godine.