Novi lek aktivira se tek na mestu gde se nalaze ćelije raka, čime se smanjuje rizik od neželjenih reakcija

Reč je o vrsti imunoterapije – terapije koja podstiče imuni sistem da prepozna i napadne ćelije raka. Za razliku od dosadašnjih imunoterapija, koje kod raka prostate često nisu davale značajne rezultate i neretko su izazivale ozbiljne neželjene efekte, ovaj lek deluje drugačije.

Kako deluje novi lek?

VIR-5500 koristi takozvani „zaštitni mehanizam“– ostaje neaktivan dok ne stigne do tumora. Aktivira se tek na mestu gde se nalaze ćelije raka, čime se smanjuje rizik od neželjenih reakcija.

Rezultati su predstavljeni na skupu Američkog udruženja za kliničku onkologiju (ASCO), na simpozijumu posvećenom urološkim karcinomima. Lek je testiran na 58 muškaraca sa uznapredovalim rakom prostate koji više nije reagovao na standardne terapije.

Kod skoro polovine pacijenata iz jedne grupe (45 odsto od ukupno 11 ispitanika u toj fazi analize) došlo je do smanjenja tumora. Istraživanje je vodio profesor Johan de Bono iz londonskog Instituta za istraživanje raka (ICR) i bolnice Royal Marsden.

U ukupnoj grupi pacijenata, njih 88 odsto imalo je samo blage nuspojave.

Novi lek pripada grupi takozvanih T-ćelijskih usmerivača – terapija koje povezuju imune T-ćelije sa ćelijama raka Foto: Shutterstock

Kod 82 odsto pacijenata PSA prepolovljen

Posebno ohrabrujući rezultati zabeleženi su kod 17 pacijenata koji su primili najvišu dozu leka. Kod više od polovine njih (53 odsto) nivo PSA (prostata-specifični antigen – marker u krvi koji ukazuje na bolest prostate) smanjen je za 90 odsto. Kod 82 odsto pacijenata PSA je prepolovljen.

Autori studije navode da dosadašnji podaci ukazuju na povoljan bezbednosni profil i značajnu antitumorsku aktivnost, ali naglašavaju da su potrebna dalja ispitivanja kako bi se rezultati potvrdili.

VIR-5500 pripada grupi takozvanih T-ćelijskih usmerivača – terapija koje povezuju imune T-ćelije sa ćelijama raka. Oni povezuju T-ćelije (vrstu imunih ćelija koje napadaju infekcije i tumore) sa proteinom koji se nalazi na površini ćelija raka prostate.

Na taj način dovode imune ćelije u direktan kontakt sa tumorom i omogućavaju im da ga napadnu – bez obzira na to gde se u telu nalazi.

Ovaj mehanizam delovanja leka omogućava da lek duže ostane u krvotoku. To znači da bi pacijentima moglo biti potrebno manje doza Foto: Shutterstock

Prednosti terapije i analiza pojedinačnih slučajeva

Institut za istraživanje raka (ICR) saopštio je da VIR-5500 sadrži i „zaštitni mehanizam“ koji ga održava neaktivnim dok ne stigne do ćelije raka, čime se smanjuje rizik od nuspojava.

Prema navodima studije, koju je finansirala kompanija Vir Biotechnology, ovaj mehanizam omogućava da lek duže ostane u krvotoku. To znači da bi pacijentima moglo biti potrebno manje doza.

Na konferenciji su predstavljeni i pojedinačni slučajevi pacijenata:

Kod 63-godišnjeg muškarca, čiji se rak proširio na jetru, čak 14 tumorskih promena na jetri potpuno je nestalo nakon šest ciklusa terapije.

Sedamdesetogodišnjem pacijentu, kod kog se rak proširio van prostate, u potpunosti su nestali dodatni manji tumori, a on je naveo da ima „odličan“ kvalitet života.

Kod 77-godišnjeg muškarca, posle 17 ciklusa terapije, nivo PSA u krvi bio je nemerljiv (što znači da je pao ispod granice detekcije testa).

Istraživanje je sprovedeno kao studija prve faze. To je početna faza kliničkog ispitivanja, u kojoj se pre svega procenjuju bezbednost leka i njegova delotvornost na manjem broju pacijenata, pre nego što se testira na većoj grupi.

Profesor Johan de Bono izjavio je da takozvani T-ćelijski usmerivači -(terapija koje povezuju imune T-ćelije sa ćelijama raka) osnažuju imuni sistem da efikasno uništava ćelije raka.

- Zaista je izuzetno videti prve znake da ovaj lek može imati snažno antitumorsko dejstvo kod pacijenata sa uznapredovalim rakom prostate, kojima su hitno potrebne nove terapije - rekao je on.

Dodao je da je posebno ohrabrujuće to što je mali broj pacijenata imao ozbiljne nuspojave, jer je upravo to ranije predstavljalo veliki izazov u primeni imunoterapije kod raka prostate.

Stručnjaci isiču da postoji realna nada da bi ovakvi lekovi u bliskoj budućnosti mogli povećati šanse za izlečenje čak i kod uznapredovalog raka prostate koji se već proširio Foto: Shutterstock AI/Shutterstock

Početak primene u većim studijama

Kliničko ispitivanje je i dalje u toku, a lek će sada preći u veće studije kako bi se procenio njegov dugoročni efekat na preživljavanje i tok bolesti.

- Postoji realna nada da bi ovakvi lekovi u bliskoj budućnosti mogli povećati šanse za izlečenje čak i kod uznapredovalog raka prostate koji se već proširio - naveo je profesor de Bono.

Profesor Kristian Helin, izvršni direktor londonskog Instituta za istraživanje raka, istakao je da je imunoterapija promenila ishod lečenja kod mnogih vrsta karcinoma, ali da su koristi kod raka prostate do sada bile ograničene.

- Ohrabruje što ovaj inovativni pristup pokazuje obećavajuće rezultate u ranim kliničkim ispitivanjima i radujem se daljem razvoju terapije - rekao je on.

Dodao je da se nada da bi VIR-5500 mogao postati nova terapijska opcija za pacijente sa uznapredovalim rakom prostate, kojima su hitno potrebni efikasniji načini lečenja.