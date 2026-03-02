Slušaj vest

Nova studija otkriva ranije potcenjen korak u ranim molekularnim događajima Alchajmerove bolesti, identifikujući gde se posebno toksičan proteinski fragment formira unutar neurona i kako taj proces može biti prekinut. Za razliku od tretmana koji uklanjaju već formirane plakove, ovaj lek deluje drugačije – blokira proizvodnju toksičnih amiloid-beta peptida.

Decenijama se zna da je Alchajmerova bolest obeležena nakupljanjem toksičnih proteinskih fragmenata u mozgu, ali nije bilo jasno gde i kako se oni stvaraju. Nova studija Univerziteta Northwestern identifikovala je lokaciju i vreme nakupljanja kod pacijenata i otkrila da već odobren lek može prekinuti proces pre nego što šteta nastupi.

Kako lek blokira toksični protein i zašto je rana primena ključna?

Istraživači su se fokusirali na fragment amiloid-beta 42, koji se akumulira unutar sinаptičkih vezikula – malih kesica koje neuroni koriste za oslobađanje hemijskih signala. Kada su tretirali životinje i ljudske neurone, lek je blokirao formiranje amiloid-bete 42 i zaustavio lanac događaja koji vodi do nakupljanja plakova.

Lek deluje tokom ciklusa sinаptičkih vezikula, vezujući se za protein SV2A, usporavajući reciklažu komponenti vezikula i zadržavajući APP na površini neurona, čime se sprečava formiranje toksičnog amiloid-beta 42. Kako starimo, sposobnost mozga da usmeri proteine sa štetnih puteva slabi, a u mozgu koji razvija Alchajmerovu bolest previše neurona stvara amiloid-betu 42, što vodi do tau proteina, mrtvih ćelija i demencije.

Preporuka je da bi lek trebalo uzimati „veoma rano“ kod osoba sa visokim rizikom, potencijalno i 20 godina pre nego što testovi mogu otkriti povišene nivoe amiloid-beta 42. Prevencija nakon pojave demencije je manje efikasna jer je mozak već prešao kroz nepovratne promene.

Daunov sindrom otkriva najranije promene u mozgu

Studija je takođe proučavala osobe sa Daunovim sindromom, koje su posebno podložne ranom obliku Alchajmerove bolesti, kako bi se analizirale rane promene u mozgu. Rezultati pokazuju da nakupljanje presinaptičkih proteina nastaje pre nego što se izgube sinapse i pojave simptomi demencije.

Lek „nije savršen“, jer se brzo izlučuje iz tela, ali istraživači rade na poboljšanim verzijama koje bi duže ostale aktivne i preciznije ciljale mehanizam blokade formiranja amiloidnih plakova. Analize kliničkih podataka pokazuju da pacijenti sa Alchajmerovom bolešću koji su primali levetiracetam doživeli su značajno odlaganje progresije bolesti u odnosu na druge grupe.

Ključne tačke:

- Levetiracetam blokira proizvodnju amiloid-bete 42 pre formiranja plakova.

- Deluje na ciklus sinaptičkih vezikula vezujući se za SV2A i usmerava APP sa toksičnog puta.

- Najefikasniji je kao preventiva – čak decenijama pre pojave simptoma.

- Analize pokazuju odlaganje progresije Alchajmerove bolesti kod pacijenata koji koriste lek.

- Istraživanja uključuju i osobe sa Daunovim sindromom zbog ranog početka bolesti.

- Nove verzije leka u razvoju mogu biti dugotrajnije i preciznije u delovanju.

Levetiracetam, lek protiv napadaja odobren od strane FDA, potencijalno može delovati preventivno protiv Alchajmerove bolesti blokiranjem ranog nakupljanja toksičnog amiloid-beta 42 peptida i usmeravanjem APP proteina sa štetnog puta, čime se može odložiti ili zaustaviti progresija bolesti pre pojave demencije.

Izvor: scitechdaily.com/Zdravlje.Kurir.rs

