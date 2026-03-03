Dupilumab pruža pacijentima sa teškim rinosinusitisom efikasnu alternativu operaciji i dugotrajnoj terapiji, smanjujući simptome i rizik od povratka bolesti

Američka Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila je lek dupilumab za lečenje alergijskog gljivičnog rinosinusitisa (AGRS), čime je po prvi put pacijentima sa ovim teškim oboljenjem ponuđena terapijska alternativa operaciji. Reč je o prvom i jedinom leku posebno odobrenom za ovu hroničnu i ozbiljnu bolest sinusa.

Dupilumab dobio je odobrenje po ubrzanoj proceduri namenjenoj terapijama od izuzetnog značaja. Lek je indikovan za odrasle i decu stariju od šest godina. Ovo je ujedno deveto odobrenje za ovaj lek u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se već koristi u terapiji bolesti povezanih sa upalom tipa 2, uključujući atopijski dermatitis, astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća.

Šta je alergijski gljivični rinosinusitis?

Alergijski gljivični rinosinusitis predstavlja težak podtip hroničnog rinosinusitisa, koji nastaje kao posledica izražene alergijske reakcije na gljivice iz okoline. Bolest se najčešće javlja u toplim i vlažnim klimatskim uslovima, a karakterišu je upala nosnih prolaza, stvaranje nosnih polipa i gusta, lepljiva sluz. Pacijenti se suočavaju sa upornom zapušenošću nosa, gubitkom čula mirisa i hroničnim pritiskom u sinusima, što značajno narušava kvalitet života. U težim slučajevima može doći i do oštećenja kostiju oko sinusa, deformacija lica i neuroloških komplikacija.

Do sada je standard lečenja podrazumevao hirurško uklanjanje polipa i nakupljene sluzi, uz dugotrajnu primenu sistemskih kortikosteroida. Međutim, stopa povratka bolesti bila je visoka, pa su mnogi pacijenti prolazili kroz više uzastopnih operacija, uz rizik od neželjenih efekata terapije steroidima.

Efikasnost ovog leka potvrđena je u kliničkom ispitivanju faze 3 pod nazivom LIBERTY-AFRS-AIMS. Rezultati su pokazali da je lek smanjio rizik od potrebe za dodatnom operacijom ili primenom sistemskih kortikosteroida za 92 odsto u odnosu na placebo tokom perioda od 52 nedelje. Samo tri odsto pacijenata koji su primali lek morali su da koriste steroide, dok nijednom nije bila potrebna nova operacija. U placebo grupi, 31 odsto pacijenata koristilo je steroide, a sedam odsto je podvrgnuto operaciji.

Efikasnost leka i novi standardi lečenja

Terapija je pokazala i značajno smanjenje zapušenosti sinusa na CT snimcima, kao i poboljšanje čula mirisa i smanjenje veličine nosnih polipa. Lek deluje kao monoklonsko antitelo koje blokira signalne puteve interleukina-4 i interleukina-13, ključnih medijatora upale tipa 2. Važno je da ne potiskuje čitav imuni sistem, već cilja specifične mehanizme upalnog odgovora.

Stručnjaci ocenjuju da bi odobrenje dupilumab moglo da promeni dosadašnji pristup lečenju ovog oboljenja i postavi nove standarde terapije. Iako će u pojedinim slučajevima i dalje biti potrebna inicijalna operacija radi uklanjanja postojećih gljivičnih masa, nova terapija pruža mogućnost da se spreči povratak bolesti i prekine dugogodišnji ciklus operacija i kortikosteroidne terapije.

Najčešće prijavljeni neželjeni efekti Uključuju reakcije na mestu primene injekcije, konjunktivitis, bol u zglobovima i nesanicu, u skladu sa već poznatim bezbednosnim profilom leka.