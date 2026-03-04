Slušaj vest

U susret najlepšem godišnjem dobu, u subotu, 28. februara 2026, od 16 do 20 časova u Big Fashion šoping centru održana je SENSA Oaza zdravlja, na kojoj su svi prisutni mogli da zakorače u svet zdravlja, opuštanja, inspiracije i radosti.

Sensa događaj koji je posvećen fizičkom i psihičkom zdravlju, okupio je stručnjake i zaljubljenike u zdrav život, a svi koji su svratili do Big Fashion šoping centra mogli su da učestvuju u razgovorima, radionicama i panel diskusiji, kao i da dobiju ideju kako da postignu telesnu i duhovnu ravnotežu, usvoje zdrave navike i unaprede kvalitet života.

Svi koji su posetili ovaj Sensa događaj u Big Fashion šoping centru mogli su da čuju zanimljive teme i saznaju veoma važne informacije o ishrani, da lekarima, nutricionistima i psihijatrima postave važna pitanja koja su im pomogla da bolje razumeju svoje telo, um i emocije, da slikaju čajem i isprobaju vez, ali i da čuju šta numerološkinja ima da im poruči po pitanju zdravlja. Saznali su i kako da usvoje zdrave navike u ishrani i pronađu ravnotežu u svakodnevnom životu.

Ono što je posetioce Big Fashion tržnog centra privuklo da svrate na SENSA Oazu zdravlja bili su naši raspoloženi gosti, njihove reči, pozitivna energija, osmeh, te radionice na kojima su mogli da otkriju svoje skrivene talente…

Prvi deo događaja bio je eteričan i maštovit. Sve pisutne u svet brojeva i numerološke analize zdravlja uvela je Zorica Matijević, numerološkinja, otkrivajući kako datum rođenja ukazuje na slabe tačke i na šta bi trebalo obratiti pažnju.

U antistres kutku dr Olge Vasić otkrili smo zašto su antistres “Bahove kapi“ prirodan način za vraćanje ravnoteže između uma i tela.

Zatim je na red došla kreativnost. Najpre je održana sada već tradicionalna radionica “Crtanje čajem“, na kojoj je umetnica Danijela Odabašić posetiocima Big Fashion šoping centra strpljivo pokazivala kako se radi akvarel prirodnim bojama bez hemije - čajem, začinima i eteričnim uljima iz prirode.

Druga, takođe antistres radionica bio je vez sa Jovanom Ilić iz brenda “Vez Zez” - gde su svi mogli da provere da li imaju vešte ruke za starinski ručni rad.

Koliko je ručni rad dobar za um i telo, mogli su da saznaju čak i oni koji u životu nisu udenuli konac u iglu. Devojke su bile veoma pozitivne, a svi su sa radionice mogli da ponesu svojih ruku delo kao uspomenu.

Žaklina Milenković, glavna i odgovorna urednica magazina Lepa&Srećna, otvorila je panel “Zavisnost na tanjiru: Ultraprerađena hrana i njeni rizici”.

Od 18.30 do 20 časova tri stručnjakinje iz raznih oblasti bacile su novo svetlo na ishranu iz raznih uglova, a posebno je bilo reči o aktuelnim pitanjima koja se odnose na industrijski prerađenu hranu - od rizika po zdravlje do zavisničkog ponašanja. Na važna pitanja odgovarale su dr sc. med. Željka Košutić, psihijatrica, dr Danka Nikolić Šokota, lekarka opšte prakse, dipl. inž. Ana Todorović, nutricionistkinja-dijetetičarka i inženjerka operativnog i strateškog menadžmenta. Bilo je reči o gotovo svim aspektima ishrane, o zdravim i pogrešnim navikama, o tome koliko je važno ono što jedemo i koje su zamke i rizici ultraprerađene hrane.

Uprkos tome što vesti uopšte nisu dobre - budući da ultraprerađena hrana (UPH) ima više zajedničkog sa cigaretama nego sa voćem ili povrćem i zbog čega je čak nazivaju “prehrambenim cigaretama“ - do kraja su svi dobili odgovore na važna pitanja, ali i savete kako da se zaštite.

Učesnice panela dale su konkretne primere šta je to ultraprerađena hrana, poput industrijskih slatkiša, gaziranih i zaslađenih pića, ali i instant supa, keksova i kroasana, viršli i salama, ali i zaslađenih žitarica za doručak, uz objašnjenje zašto nisu svi prerađeni proizvodi problem. Pa su tako navele pasterizovano mleko, zamrznuto povrće ili integralni hleb kao primere minimalno ili umereno prerađene hrane.

Takođe, bilo je i reči o tome koji sastojci najviše doprinose žudnji za ovom hranom, kako ultraprerađena hrana stvara navike slične zavisničkim obrascima, pa je dr Danka Nikolić Šokota, psihijatrica, objasnila šta se zapravo dešava u mozgu, koje navike prelaze u kompulsivnost i kako pomoći osobi koja izgubi kontrolu nad bilo kojom navikom. Bilo je tu mnogo korisnih informacija, a onda je iz publike stiglo pitanje, na šta treba obratiti pažnju u prodavnici i kako prepoznati marketinške trikove:

“Čitajte deklaracije – ako lista sastojaka ima više od pet do sedam stavki i sadrži sastojke koje ne prepoznajete ili ih ne biste koristili kod kuće, verovatno je posredi ultraprerađen proizvod. Birajte hranu sa jednim sastojkom: jabuka, pasulj, jaja, integralni pirinač, orašasti plodovi. Obratite pažnju na marketing - oznake poput ‘fit’, ‘light’, ‘bez masti’ ne znače nužno nutritivno kvalitetan proizvod”, istakla je dipl. inž. Ana Todorović, nutricionistkinja.

A u skladu sa temom, svi su mogli besplatno da degustiraju salate i sokiće na štandu Dimmidisi, kao i da uzivaju u osvežavajućim kombucha napicima brenda Natura Madre, prirodno fermentisanih, bez dodatog šećera i namenjenih svima koji traže kvalitetno i funkcionalno osveženje.

Na štandu DimmidiSi tokom SENSA Oaze zdravlja posetioci su uživali u ukusnim obrok salatama i prirodnim sokovima, savršeno uklopljenim u filozofiju zdravih životnih navika. Svaka salata pripremljena je s pažnjom prema prirodnim sastojcima, dok su prirodni sokovi osvežili sve koji su želeli da unesu vitalnost u svoj dan.

