Alesandro Đamberti je jedan od vodećih evropskih stručnjaka za operacije urođenih srčanih mana

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić najavila je da će poznati italijanski kardiohirurg Alesandro Đamberti, u organizaciji RFZO od 9. do 11. marta, operisati pacijente na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

- Italijanski hirurg sa kojim već godinama sarađujemo, operisaće o trošku RFZO četiri pacijenta koji boluju od urođenih srčanih mana. Reč je o veoma složenim hirurškim intervencijama koje domaći lekari za sada nisu u mogućnosti samostalno da obavljaju. Dolazak ovog svetski priznatog stručnjaka značajan je ne samo zbog toga što pacijenti mogu da se leče u svojoj zemlji, nego i zbog mogućnosti stručnog usavršavanja naših lekara - rekla je Radojević Škodrić.

Ko je Alesandro Đamberti?

Italijanski kardiohirurg Alesandro Đamberti jedan je od vodećih evropskih stručnjaka za operacije urođenih srčanih mana. On predvodi odeljenje kardiohirurgije za kongenitalne srčane bolesti u bolnici Policlinico San Donato u Milanu i ima više od tri decenije iskustva u operacijama najtežih srčanih anomalija kod dece i odraslih. Autor je više od 130 naučnih radova iz oblasti kardiohirurgije i član je najvažnijih međunarodnih stručnih udruženja.

Sa lekarima u Srbiji sarađuje već godinama, kroz zajedničke operacije i razmenu stručnih iskustava. Tokom prethodnih šest godina u našoj zemlji operisao je više od 40 pacijenata sa urođenim srčanim manama, a njegovi dolasci organizuju se upravo kako bi pacijenti kojima su potrebni najzahtevniji zahvati mogli da se leče u Srbiji, ali i da domaći timovi dodatno unaprede svoja znanja i veštine.

Ovakve posete deo su dugogodišnje saradnje Instituta Dedinje sa vodećim svetskim stručnjacima, kroz zajedničke operacije, stručne skupove i razmenu znanja u oblasti savremene kardiohirurgije.