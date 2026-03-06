Slušaj vest

Kongres se održava 6. i 7. marta u Beogradu, u hotelu "Mona Plaza", i okuplja više od 150 učesnika iz Srbije i regiona, kao i 22 predavača, među kojima je osam međunarodnih stručnjaka iz oblasti elektrofiziologije i aritmologije. Skup je namenjen lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i svim zdravstvenim profesionalcima koji učestvuju u dijagnostici i lečenju poremećaja srčanog ritma.

Stručni program obuhvata teme od osnovnih principa pristupa pacijentima sa aritmijama, preko uloge medicinskih sestara i rendgen tehničara u dijagnostici i terapiji, do najsavremenijih elektrofizioloških procedura koje se danas primenjuju u vodećim svetskim centrima.

Poseban deo programa posvećen je prikazima zanimljivih kliničkih slučajeva i najnovijim preporukama za lečenje aritmija.

Kao jedan od vodećih regionalnih centara za lečenje poremećaja srčanog ritma, Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" aktivno prati i primenjuje savremene metode lečenja, uključujući implantaciju pejsmejkera i defibrilatora, kao i kateterske ablacije, posebno ablaciju atrijalne fibrilacije. Na kongresu predavanja drže i stručnjaci Instituta "Dedinje" koji se bave aritmologijom i interventnim elektrofiziološkim procedurama.