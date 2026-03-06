Radionica se organizuje u okviru Karavana Šanse za roditeljstvo, koji tokom 2026. godine obilazi gradove širom Srbije

Udruženje Šansa za roditeljstvo poziva sve zainteresovane građane Kragujevca i okoline da prisustvuju besplatnoj radionici, koja će biti održana 7. marta u 11 časova u sali Instituta za javno zdravlje Kragujevac.

Radionica se organizuje u okviru Karavana Šanse za roditeljstvo, koji tokom 2026. godine obilazi gradove širom Srbije sa ciljem da pruži pouzdane informacije, stručnu podršku i prostor za otvoren razgovor o izazovima na putu do roditeljstva, kao i o očuvanju reproduktivnog zdravlja.

Radionica je zamišljena kao interaktivan susret sa stručnjacima, tokom kojeg će učesnici imati priliku da postavljaju pitanja, dobiju stručne savete, ali i da kroz neformalno druženje razmene iskustva sa drugim ljudima koji prolaze kroz slične izazove. Biće to prilika za otvoren razgovor, međusobnu podršku i povezivanje u prijatnoj i podržavajućoj atmosferi.

Učesnici radionice su:

dr sci. med. Aleksandra Dimitrijević, doktor nauka humane reprodukcije i razvoja, Institut za javno zdravlje Kragujevac

dr Ana Nikolić, specijalista ginekologije i akušerstva, GAK „Narodni front“, Beograd

Dragana Krstić, predstavnica udruženja Šansa za roditeljstvo, koja će govoriti o dostupnim vidovima podrške, pravima pacijenata i iskustvima iz prakse

Teme radionice obuhvatiće očuvanje reproduktivnog zdravlja, savremene mogućnosti lečenja neplodnosti, značaj pravovremene dijagnostike, kao i psihološku i informativnu podršku parovima i pojedincima koji planiraju porodicu.

Radionica je namenjena svima koji planiraju roditeljstvo, već se suočavaju sa određenim izazovima ili žele da dobiju proverene informacije, stručne savete i podršku u otvorenom razgovoru.

Učešće je besplatno, a broj mesta je ograničen, zbog čega je potrebno da se zainteresovani prethodno prijave putem OVOG link.