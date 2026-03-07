Stručnjaci o poremećajima ishrane i gojaznosti: SIMPI 2026 okuplja lekare iz Srbije i regiona
Četvrti nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem o poremećajima ishrane i gojaznosti - SIMPI 2026 biće održan 19. i 20. marta u hotelu M u Beogradu. Skup organizuje Udruženje za lečenje i prevenciju poremećaja ishrane i gojaznosti (ULPPIG), a okupiće brojne stručnjake iz Srbije i regiona.
Tokom dvodnevnog programa biće reči o medicinskim, psihološkim i društvenim aspektimaporemećaja ishrane i gojaznosti, a učesnici će imati priliku da čuju predavanja stručnjaka iz različitih oblasti medicine, od psihijatrije i endokrinologije do gastroenterologije, ginekologije i pedijatrije.
U zvaničnoj evropskoj medicinskoj klasifikaciji poremećaja ishrane, koja važi i u Srbiji, prepoznaju se anoreksija nervoza, bulimija nervoza, atipični oblici ovih poremećaja, prejedanje uz psihičke smetnje i povraćanje sa psihičkim smetnjama. U ovu grupu spadaju i takozvani drugi poremećaji ishrane - kategorija u koju se svrstavaju stanja koja ne ispunjavaju tačne dijagnostičke kriterijume, kao i nespecifični poremećaji ishrane.
U američkoj klasifikaciji dodatno je prepoznat i sindrom noćnog jedenja, koji se sve češće dovodi u vezu sa kompulzivnim prejedanjem i gojaznošću.
Prvi dan simpozijuma posvećen je teorijskim predavanjima i diskusijama, dok je drugi dan namenjen radionicama i razmeni iskustava iz kliničke prakse, sa posebnim fokusom na odnos lekara i pacijenta i izazove u lečenju poremećaja ishrane.
SIMPI je jedan od vodećih stručnih skupova u Srbiji posvećenih ovoj temi, a organizatori ističu da je cilj simpozijuma unapređenje znanja i razmena iskustava među profesionalcima koji rade sa pacijentima koji imaju poremećaje ishrane ili probleme sa gojaznošću.
Izvor: Simpi.rs/Zdravlje.kurir.rs
