U zvaničnoj evropskoj medicinskoj klasifikaciji poremećaja ishrane, koja važi i u Srbiji, prepoznaju se anoreksija nervoza, bulimija nervoza, atipični oblici ovih poremećaja, prejedanje uz psihičke smetnje i povraćanje sa psihičkim smetnjama. U ovu grupu spadaju i takozvani drugi poremećaji ishrane - kategorija u koju se svrstavaju stanja koja ne ispunjavaju tačne dijagnostičke kriterijume, kao i nespecifični poremećaji ishrane.

U američkoj klasifikaciji dodatno je prepoznat i sindrom noćnog jedenja, koji se sve češće dovodi u vezu sa kompulzivnim prejedanjem i gojaznošću.