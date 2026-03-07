Slušaj vest

Četvrti nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem o poremećajima ishrane i gojaznosti - SIMPI 2026 biće održan 19. i 20. marta u hotelu M u Beogradu. Skup organizuje Udruženje za lečenje i prevenciju poremećaja ishrane i gojaznosti (ULPPIG), a okupiće brojne stručnjake iz Srbije i regiona.

Tokom dvodnevnog programa biće reči o medicinskim, psihološkim i društvenim aspektimaporemećaja ishrane i gojaznosti, a učesnici će imati priliku da čuju predavanja stručnjaka iz različitih oblasti medicine, od psihijatrije i endokrinologije do gastroenterologije, ginekologije i pedijatrije

Šta sve spada u poremećaje ishrane

U zvaničnoj evropskoj medicinskoj klasifikaciji poremećaja ishrane, koja važi i u Srbiji, prepoznaju se anoreksija nervoza, bulimija nervoza, atipični oblici ovih poremećaja, prejedanje uz psihičke smetnje i povraćanje sa psihičkim smetnjama. U ovu grupu spadaju i takozvani drugi poremećaji ishrane - kategorija u koju se svrstavaju stanja koja ne ispunjavaju tačne dijagnostičke kriterijume, kao i nespecifični poremećaji ishrane.

U američkoj klasifikaciji dodatno je prepoznat i sindrom noćnog jedenja, koji se sve češće dovodi u vezu sa kompulzivnim prejedanjem i gojaznošću.

Prvi dan simpozijuma posvećen je teorijskim predavanjima i diskusijama, dok je drugi dan namenjen radionicama i razmeni iskustava iz kliničke prakse, sa posebnim fokusom na odnos lekara i pacijenta i izazove u lečenju poremećaja ishrane.

SIMPI je jedan od vodećih stručnih skupova u Srbiji posvećenih ovoj temi, a organizatori ističu da je cilj simpozijuma unapređenje znanja i razmena iskustava među profesionalcima koji rade sa pacijentima koji imaju poremećaje ishrane ili probleme sa gojaznošću.

Izvor: Simpi.rs/Zdravlje.kurir.rs

Šta povezuje anoreksiju i gojaznost? Psihijatar otkriva emocionalne probleme koji najčešće stoje iza poremećaja ishrane

Ne propustiteSaveti stručnjakaZašto gojaznost nije stvar volje, već poremećaj regulacije apetita? 7 zlatnih pravila vitkosti otkriva nutricionista
Branka Mirković/žena sa viškom kilograma zamišljeno stoji prekrštenh ruku
VestiAlarmantni podaci o gojaznosti u Srbiji: Povezana je sa više od 200 zdravstvenih komplikacija i 70% smrtnih ishoda
žena sa vipkom kilograam zabrinuta na pregledu kod lekara
Mentalno zdravljeViktorija Bekam otvoreno o poremećaju ishrane i slici o sopstvenom telu: "Počela sam da ne volim sebe"
vbekam.jpg
BolestiKako stomatolog može da vam spasi život? Doktorka s Harvarda otkriva koje se bolesti prvo vide u ustima
stomatolog-shutterstock-764301142.jpg