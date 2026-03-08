Život nije kocka: I ove godine podneta molba da se auto-adrenalinski injektor nađe na pozitivnoj listi
Već godinama unazad Nacionalno udruženje "Alergija i ja" predaje molbu Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za uvođenje auto-adrenalinskog injektora na pozitivnu listu lekova. To su uradili i ove godine.
Anafilaksa je ozbiljna i potencijalno životno ugrožavajuća alergijska reakcija koja se može razviti u roku od nekoliko minuta. U takvim situacijama - adrenalin primenjen putem autoinjektora je terapija prve linije i zlatni standard prve pomoći.
U Srbiji, pacijenti koji su u riziku od anafilaktičkog šoka autoinjektor moraju da kupuju sami. Za mnoge porodice to predstavlja veliki finansijski teret.
Prema preporukama European Academy of Allergy and Clinical Immunology, svaki pacijent u riziku treba da ima dva autoinjektora adrenalina uz sebe. Uvek. Zato Nacionalno udruženje "Alergija i ja" traži:
- Uvođenje autoinjektora adrenalina na pozitivnu listu lekova
- Mogućnost propisivanja na recept
- Dostupnost za sve pacijente sa potvrđenim visokim rizikom od anafilakse
- Anafilaksa je ozbiljna alergijska reakcija koja zahteva hitan tretman. Edukacija, pravovremena dijagnostika i pravilna upotreba adrenalinskog injektora epinefrina su ključne komponente u spašavanju života osoba koje su izložene riziku od anafilakse. Ova tema je od izuzetnog značaja kako za pojedince koji su alergični, tako i za širu zajednicu, jer "život nije kocka" kada je reč o anafilaksiji. Ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti i edukaciju kako bi se anafilaksa prepoznala i lečila na vreme, čime se štiti život i dobrobit onih koji su izloženi ovom ozbiljnom zdravstvenom problemu - navodi se na sajtu udruženja.
Izvor: Instagram alergija.i.ja/Zdravlje.kurir.rs
