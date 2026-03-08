- Anafilaksa je ozbiljna alergijska reakcija koja zahteva hitan tretman. Edukacija, pravovremena dijagnostika i pravilna upotreba adrenalinskog injektora epinefrina su ključne komponente u spašavanju života osoba koje su izložene riziku od anafilakse. Ova tema je od izuzetnog značaja kako za pojedince koji su alergični, tako i za širu zajednicu, jer "život nije kocka" kada je reč o anafilaksiji. Ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti i edukaciju kako bi se anafilaksa prepoznala i lečila na vreme, čime se štiti život i dobrobit onih koji su izloženi ovom ozbiljnom zdravstvenom problemu - navodi se na sajtu udruženja.