Želatin i limun obnavljaju kolagen u zglobovima, tvrdi istraživanje: Recept je jednostavan, a rezultati vidljivi nakon 30 dana
Naučnici sa Medicinskog Univerziteta u Varšavi dokazali su nešto što su mnogi smatrali mitom - mešavina običnog želatina i soka od limuna može obnoviti kolagen u zglobovima za 12 odsto za samo jedan mesec. Nalazi su objavljeni u časopisu Clinical Nutrition Research, pokazali su da ova jednostavna kuhinjska kombinacija nadmašuje nekoliko komercijalnih suplemenata.
Nauka potvrdila efekat
Studija je obuhvatila 180 učesnika sa hroničnim bolom u kolenu. Dok je jedna polovina primala standardne tretmane, druga je svakog jutra konzumirala rastvor želatina i limuna. Nakon četiri nedelje, ova grupa je pokazala smanjenu upalu, poboljšanu fleksibilnost i veću gustinu hrskavice, a istraživači ističu da amino kiseline iz želatina, u kombinaciji sa vitaminom C, direktno podstiču sintezu kolagena u zglobovima.
- Primetili smo efekte uporedive sa medicinskom terapijom kolagenom — ali bez neželjenih efekata - rekla je prof. Aneta Kovalska, koja je vodila istraživanje.
Žene starije od četrdeset godina doživele su poboljšanja ne samo u zglobovima, već i u koži i kosi, pokazujući koliko je telo zaista povezano.
Potrebno je:
- kašičica želatina
- pola čaše tople vode
- 1/4 limuna
Priprema
Rastvorite jednu kašičicu želatina u pola čaše tople vode, dodajte sok od četvrtine limuna i popijte pre doručka.
Dosledna primena je ključna, jer se prvi vidljivi rezultati obično pojavljuju nakon oko 30 dana. Poljski lekari sada istražuju koliko dugo ovi efekti traju i kako se mogu uporediti sa kliničkim tretmanima.
Ovo otkriće pokazuje da priroda i dalje krije rešenja koja nauka tek počinje da razume. U svetu koji se često oslanja na farmaceutske preparate, ponekad se jednostavna i korisna rešenja nalaze upravo u našoj kuhinji — i u čaši napitka koji svakodnevno pripremamo.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: astraworld2025/Zdravlje.Kurir.rs
