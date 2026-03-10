Novi petominutni test mogao bi da skrati dijagnostiku endometrioze sa 6–8 godina na mnogo raniju fazu života

Slušaj vest

Istraživači Univerziteta u Kvinslendu razvili su jednostavan 5-minutni test koji se bavi glavnim dijagnostičkim kašnjenjima i lečenjem endometrioze.

Pojednostavljeni adolescentni faktori za endometriozu (SAFE) koriste upitnik za identifikaciju pacijenata sa rizikom i ubrzano upućivanje kod specijalista na dalja istraživanja.

Profesorka Gita Mišra, direktorka Centra za istraživanje zdravlja žena i devojčica na Univerzitetu Kvinslend u Australiji, rekla je da bi test mogao da spreči godine čekanja na dijagnozu.

Alat koji može skratiti godine čekanja

Test se sastoji od šest pitanja koja pomažu u prepoznavanju devojčica i mladih žena koje bi mogle biti u riziku od endometrioze i kojima je potrebna dodatna medicinska procena.

Kako ističe profesorka Gita Mišra AO, direktorka Australijskog istraživačkog centra za zdravlje žena i devojčica na Univerzitetu u Kvinslendu, prepoznavanje pacijentkinja koje treba uputiti na dalje preglede i lečenje često predstavlja veliki izazov, zbog čega je unapređenje načina dijagnostikovanja jedan od ključnih prioriteta.

- Ranije otkrivanje endometrioze, idealno već u adolescenciji, čim počnu menstruacije moglo bi značajno da skrati prosečno kašnjenje u postavljanju dijagnoze, koje danas iznosi od šest do osam godina, i omogući da se lečenje započne mnogo ranije - naglasila je Mišra.

Ova bolest je složena, sporo se razvija i često napreduje godinama pre nego što se postavi tačna dijagnoza, pa mnoge žene godinama žive sa simptomima, ne znajući da potiču upravo od endometrioze

Ranije otkrivanje endometrioze, idealno već u adolescenciji, čim počnu menstruacije moglo bi značajno da skrati prosečno kašnjenje u postavljanju dijagnoze Foto: Shutterstock

Šta je endometrioza? Endometrioza je često teško i onesposobljavajuće stanje u kojem tkivo slično sluzokoži materice raste izvan nje.

Kako funkcioniše SAFE test za procenu rizika

Endometrioza i dalje nema definitivnog leka, a procenjuje se da pogađa do 11 odsto žena reproduktivnog doba u Australiji.

U okviru upitnika, mlade žene odgovaraju na pitanja o simptomima i faktorima rizika, da li često osećaju bol u karlici, da li su zbog toga tražile medicinsku pomoć ili koristile lekove protiv bolova, kao i da li imaju obilne ili bolne menstruacije. Takođe se uzima u obzir i porodična istorija endometrioze.

Na osnovu odgovora formira se takozvani SAFE skor, koji funkcioniše po sistemu bodovanja i može pomoći lekarima primarne zdravstvene zaštite da procene da li je pacijentkinju potrebno uputiti na dalju dijagnostiku.

Što je veći broj identifikovanih faktora rizika, to je i viši rezultat na testu, odnosno veća verovatnoća da je prisutna endometrioza.

Alat je razvijen na osnovu podataka prikupljenih od više od 9.000 žena uključenih u Australijsku longitudinalnu studiju o zdravlju žena, u kojoj su istraživači identifikovali ključne faktore rizika za ovu bolest.

SAFE test pomaže da se rano prepoznaju žene u riziku od endometrioze Foto: Shutterstock

Rano otkrivanje još u adolescenciji

- Ovaj jednostavan alat može se koristiti kod žena različitog uzrasta, ali su pitanja posebno prilagođena adolescentima - istakao je profesor Mišra.

Stručnjaci upozoravaju da se dijagnoza endometrioze često postavlja sa velikim zakašnjenjem, zbog nejasnih simptoma, nedovoljne informisanosti, pogrešnih dijagnoza, ali i čestog normalizovanja jakih menstrualnih bolova, što može ozbiljno narušiti kvalitet života.

Trenutno se potvrda bolesti često dobija tek nakon operacije, iako se radi na razvoju metoda koje bi omogućile pouzdano otkrivanje endometrioze pomoću ultrazvuka ili magnetne rezonance.

- Važno je da bolest otkrijemo što ranije, jer naše istraživanje pokazuje da se većini žena dijagnoza postavlja tek u kasnim dvadesetim godinama, često u trenutku kada pokušavaju da ostanu u drugom stanju - naglašava Mišra.

Rana dijagnoza može biti presudna i za planiranje lečenja problema sa plodnošću. Kako navode stručnjaci, indukcija ovulacije je česta metoda lečenja, ali se kod žena sa endometriozom pokazala manje efikasnom u poređenju sa vantelesnom oplodnjom.

Jaki bolovi u karlici, posebno tokom menstruacije, jedan su od najčešćih simptoma endometrioze Foto: Shutterstock

Korak dalje u istraživanju

U narednoj fazi istraživanja, naučnici planiraju da testiraju ovaj alat u kliničkim uslovima, posebno u ordinacijama lekara opšte prakse u Brizbejnu, kao i u specijalizovanim klinikama za endometriozu i karlični bol. Takođe će istražiti mogućnost razvoja mobilne aplikacije koja bi dodatno olakšala primenu testa.