Savremeni pristup lečenju podrazumeva primenu najefikasnije terapije u prvoj liniji lečenja, jer se na taj način postižu najbolji rezultati u smislu duboke i dugotrajne remisije

Ove godine, u okviru brojnih aktivnosti stručnih grupa za lečenje multiplog mijeloma, u Beogradu će od 13. do 14. marta, po prvi put u ovom delu Balkanskog regiona, biti održan edukativni sastanak Internacionalnog društva za multipli mijelom (International Myeloma Society – IMS Educational Workshop) u kome će učestvovati brojni eksperti iz oblasti multiplog mijeloma, kao vrhunski izraz poštovanja i internacionalne prepoznatosti srpske medicine i hematologije.

Efikasna prva linija lečenja

Multipli mijelom je drugi po učestalosti hematološki malignitet, a prema podacima Instituta za javno zdravlje „Batut“, u Srbiji oko 520 ljudi godišnje dobije dijagnozu ove teške bolesti. Oko 43 odsto novoobolelih je mlađe od 65 godina, što predstavlja potencijalno radno aktivno stanovništvo. Ova bolest značajno skraćuje životni vek obolelih i negativno utiče na njihov kvalitet života, socijalno i radno funkcionisanje, ali takođe smanjuje kvalitet života članova porodice, odnosno osoba koje brinu o obolelima. Zapravo, multipli mijelom najizraženije narušava kvalitet života među svim hematološkim malignitetima.

Aktiv za multipli mijelom Srpskog lekarskog društva (SLD) i Srpska mijelomska grupa (SMG) obeležavaju mart mesec sloganom i porukom „Prvi korak koji pravi razliku – važnost prve linije lečenja“.

- Savremeni pristup lečenju podrazumeva primenu najefikasnije terapije u prvoj liniji lečenja jer se na taj način postižu najbolji rezultati u smislu duboke i dugotrajne remisije, gde je krajnji cilj postizanje dobro kontrolisanog hroničnog stanja i kvalitetan životni vek jednak prosečnoj dužini života opšte ljudske populacije - objašnjava prof. dr Jelena Bila, predsedavajuća Aktiva za multipli mijelom Srpskog lekarskog društva.

Statistika Prof. dr Bila je takođe istakla da u Srbiji trenutno sa ovom bolešću živi između 700 i 1000 ljudi.

Foto: Milena Anđela Mišić-Atanacković

Simptomi i rana dijagnoza

Prof. dr Predrag Đurđević, načelnik Klinike za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, ističe da je ključno otkriti bolest na vreme i krenuti sa adekvatnim lečenjem. U ranom prepoznavanju najvažniju ulogu imaju izabrani lekari u domovima zdravlja.

- Preporučuje se da se jednom do dva puta godišnje urade laboratorijske analize krvi. U slučaju da rezultati pokazuju izraženu anemiju, povišene vrednosti ukupnih proteina, visoku sedimentaciju kao i nalaze oslabljene bubrežne funkcije, a pacijent se žali na zamor, malaksalost, bol u kostima, učestale infekcije, izabrani lekar treba da posumnja da se radi o multiplom mijelomu i da uputi bolesnika hematologu na dalje analize i preglede - naglašava prof. dr Đurđević.

Multipli mijelom ima težu kliničku sliku od ostalih hematoloških maligniteta i često se javljaju ozbiljne komplikacije i invaliditet. To je maligno oboljenje koštane srži koje karakteriše nekontrolisano umnožavanje plazmocita – belih krvnih zrnaca u koštanoj srži čija je normalna funkcija da luče antitela, tzv. imunoglobuline, i štite organizam od virusnih infekcija i nastanka tumora.

- Umesto toga, u multiplom mijelomu se, uz nekontrolisano umnožavanje malignih plazmocita, stvaraju velike količine nefunkcionalnih imunoglobulina koje dovode do kliničkih manifestacija kao što su anemija, oštećenje bubrežne funkcije, infekcije, kao i oštećenja kostiju praćena spontanim prelomima i hroničnim bolom - objašnjava prof. dr Olivera Marković, načelnica Kliničkog odeljenja za hematologiju i onkologiju KBC „Zvezdara“.

Podrška i savremeno lečenje pacijenata

Snežana Doder, predsednica Udruženja obolelih od multiplog mijeloma Srbije, istakla je da je glavni cilj Udruženja unapređenje lečenja pacijenata u Srbiji, kao i podrška obolelima i njihovim porodicama. Fokus je i na edukaciji pacijenata, kao i na psihološkoj podršci koju Udruženje pruža.

Fokus je na edukaciji pacijenata, kao i na psihološkoj podršci koju Udruženje za multiplug mijelom pruža Foto: Shutterstock

- U mesecu posvećenom multiplom mijelomu želimo da ukažemo na značaj ranog otkrivanja bolesti i dostupnosti odgovarajuće, savremene terapije u svim fazama bolesti. Upravo takav pristup omogućava postizanje dužih i kvalitetnijih remisija, ali i očuvanje svakodnevnog funkcionisanja i dostojanstvenog života naših pacijenata i njihovih porodica - naglasila je Doder.

Zahvaljujući razumevanju države, od 2024. godine dostupna je savremena terapija u recidivu bolesti, čime je značajno unapređeno lečenje bolesnika sa multiplim mijelomom, ali stručnjaci ističu da je neophodna i najefikasnija terapija i kod novodijagnostikovanih bolesnika.

- Nastanak multiplog mijeloma se ne može prevenirati, ali se može sprečiti nastanak komplikacija koje dovode i do invaliditeta. Potrebne su nam savremene terapijske opcije, kao što su monoklonska antitela, za novodijagnostikovani multipli mijelom, kako bi se našim bolesnicima omogućilo optimalno lečenje, sa postizanjem duboke i dugotrajne remisije, sa mogućnošću funkcionalnog izlečenja i značajnog produženja života - zaključuje prof. dr Jelena Bila.