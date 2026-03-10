Jednostavna fotografija nadlaktice ruke može pomoći u ranom otkrivanju retke bolesti akromegalije sa tačnošću uporedivom sa stručnjacima iz endokrinologije

Slušaj vest

Čitanje dlana možda ne predviđa vašu budućnost, ali jednostavna fotografija nadlaktice ruke mogla bi otkriti ključne informacije o retkoj i opasnoj bolesti – akromegaliji (retka hormonska bolest koja nastaje kada telo proizvodi previše hormona rasta, obično zbog tumora hipofize).

Prema novom istraživanju, ovaj pristup može pomoći u ranom otkrivanju hormonskog poremećaja koji je inače teško dijagnostikovati i koji, ako se ne leči, u proseku skraćuje životni vek za oko deceniju.

Kako nastaje ova bolest?

Akromegalija nastaje kada telo proizvodi previše hormona rasta, a bolest se obično javlja oko srednjih godina. Uvećane šake i stopala među prvim su znacima da nešto nije u redu.

- Pošto stanje napreduje sporo i zbog retkosti bolesti, nije neuobičajeno da prođe i do deset godina pre nego što se dijagnostikuje - objašnjava endokrinolog Univerziteta u Kobeu, Hidenori Fukuoka.

Veštačka inteligencija otkriva akromegaliju

Istraživači su koristili tehnologiju veštačke inteligencije kako bi testirali mogućnost ranog otkrivanja akromegalije. Za studiju je angažovano 725 učesnika iz 15 medicinskih ustanova u Japanu, od kojih je otprilike polovina imala akromegaliju. Više od 11.000 slika ruku korišćeno je za obuku i validaciju AI modela, pri čemu su fotografije fokusirane na nadlakticu i stisnutu pesnicu, dok je dlan bio zaklonjen radi anonimnosti.

Istraživači su koristili tehnologiju veštačke inteligencije kako bi testirali mogućnost ranog otkrivanja akromegalije Foto: Shutterstock

Rezultati su impresivni. Model je identifikovao pacijente sa akromegalijom sa pozitivnom prediktivnom vrednošću od 0,88 i negativnom vrednošću od 0,93. To znači da je 88 odsto verovatnoće da osoba zaista ima akromegaliju ukoliko je test pozitivan, dok je 93 odsto verovatnoće da osoba nema bolest ako je test negativan. AI model je čak nadmašio ljudske specijaliste kada su im date iste fotografije.

- Bio sam iznenađen što je dijagnostička tačnost tako visoka koristeći samo slike zadnje strane ruke i stisnute pesnice - ističe Juka Ohmači, postdiplomac Univerziteta u Kobeu.

Simptomi ove bolesti Akromegalija pogađa otprilike 8 do 24 osobe na 100.000 u populaciji. Simptomi uključuju oticanje ekstremiteta, glavobolje i promene na licu, ali budući da se razvijaju postepeno, rana dijagnoza je izazov. Otprilike četvrtina pacijenata trenutno se suočava sa kašnjenjem u dijagnostici dužim od deset godina.

AI alat pomaže lekarima, ali ne zamenjuje stručnjake

Autori studije naglašavaju da ovaj AI model ne zamenjuje stručnjake. Dijagnoza akromegalije i dalje zahteva sveobuhvatan pregled, uključujući promene u glasu, izraze lica, biohemijske markere i medicinsku istoriju pacijenta. Međutim, ovakav alat može značajno ubrzati proces i pomoći zdravstvenim radnicima koji nemaju specijalizovanu obuku.

Akromegalija pogađa otprilike 8 do 24 osobe na 100.000 u populaciji Foto: Shutterstock

Istraživači planiraju da testiraju model na većim i raznovrsnijim populacijama, a u budućnosti žele da razviju slične alate za druga stanja koja se mogu pojaviti na rukama, poput reumatoidnog artritisa, anemije ili promene u prstima.

- Daljim razvojem ove tehnologije moguće je stvoriti sistem za povezivanje sumnjivih slučajeva sa specijalistima tokom sveobuhvatnih zdravstvenih pregleda - zaključuje Fukuoka.