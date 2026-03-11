U najvećem i najmodernijem privatnom porodilištu u Srbiji, koje je deo vodećeg privatnog zdravstvenog sistema MediGroup, nedavno je došla na svet osamhiljadita beba – dečak Relja. Ovaj trenutak se uvek obeležava u porodilištu MediGroup sistema, koje iz godine u godinu beleži sve veći broj porođaja, a samo tokom 2025. godine u ovom porodilištu počelo je čak 989 najlepših priča, što predstavlja rekord od njegovog osnivanja. Značajni brojevi svedoče o tome da je MediGroup postao prvi izbor roditelja koji traže sigurnost, stručnost lekara i medicinskog tima, kao i udoban ambijent za dolazak svog deteta na svet.

Mamu osamhiljadite bebe, Ivanu Đorđević, u MediGroup porodilištu dočekala je posebna pažnja tima, a ona ističe da nije ni slutila da će upravo njen sin Relja obeležiti ovaj važan jubilej. Iako je porođaj zbog okolnosti tekao drugačije nego što je prvobitno planirano, kaže da je celokupno iskustvo bilo veoma pozitivno i sigurno za nju i bebu.

„Najemotivniji trenutak bio je prvi susret sa sinom, kada sve drugo postaje nevažno. Poverenje u medicinski tim, sigurnost koju pruža ustanova i kvalitet usluge bili su ključni razlozi zbog kojih sam odlučila da vodim trudnoću i porodim se upravo u MediGroup porodilištu“, ističe Ivana.

Prema rečima dr Milene Srbinović, specijaliste ginekologije i akušerstva, dolazak 8.000. bebe poseban je trenutak za čitav tim koji svakodnevno učestvuje u jednom od najvažnijih događaja u životu svake porodice.

„Pacijentkinja je tog dana došla na redovan pregled u trudnoći, ali je tokom CTG pregleda došlo do spontanog pucanja vodenjaka, nakon čega je primljena u porodilište. Porođaj je protekao uredno i bez komplikacija, a obavljen je carskim rezom prema ranije postavljenim medicinskim indikacijama. Mama i beba se dobro oporavljaju, a za medicinski tim najposebniji trenutak uvek je prvi kontakt majke i bebe“, dodaje dr Srbinović.

Od prve bebe rođene u MediGroup porodilištu do danas, ova ustanova beleži kontinuiran rast i razvoj. Tokom godina unapređivani su medicinska oprema, organizacija rada i standardi nege, uz stalnu edukaciju medicinskog osoblja i uvođenje savremenih medicinskih procedura. Upravo takav pristup doprineo je tome da se sve veći broj roditelja odlučuje da dolazak svog deteta na svet poveri ovom medicinskom timu.