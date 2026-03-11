Srbija se po pitanju dostupnosti inovativnih lekova nalazi u donjem delu regionalne lestvice

Bez inovativnih terapija pacijenti oboleli od degeneracije makule suočavaju se s neminovnim i trajnim gubitkom vida. Ovu poruku udruženje „Žuta mrlja" uputilo je javnosti i nadležnim institucijama, pozivajući na sistemski odgovor koji je, kako su naglasili, izostao.

U fokusu razgovora sa medijima, lekarima, predstavnicima države i farmaceutske industrije bila je i izrada Atlasa bolesti suve i vlažne senilne degeneracije makule (SDM) i dijabetičkog makularnog edema (DME), dokumenta koji se razvija u saradnji sa zemljama regiona i koji će po prvi put na jednom mestu objediniti podatke o dostupnosti dijagnostike, terapija i puta pacijenta kroz zdravstveni sistem u različitim državama. Cilj je da se sačini stvaran i uporediv pregled stanja u regionu: gde postoje dobre prakse, gde postoje razlike i gde postoji prostor za unapređenje. Tamo gde podaci nisu javno dostupni, biće jasno naznačeno, čime će se dodatno ukazati na potrebu za sistematičnijim prikupljanjem podataka.

Udruženje „Žuta mrlja" ponovilo je poziv nadležnim institucijama da se ovom pitanju pristupi s dužnom odgovornošću. Degeneracija makule nije samo oftalmološki problem - ona je i socijalno, ekonomsko i zdravstveno-političko pitanje čiji odgovor traži dugoročnu posvećenost.

- U oftalmologiji inovativne terapije mogu presudno izmeniti tok bolesti, ali samo ako se primene na vreme. Blagovremenim lečenjem pacijentima se obezbeđuje ne samo očuvanje vida, već i radna sposobnost i kvalitet svakodnevnog života - izjavila je Aleksandra Hadži Manić, predsednica udruženja „Žuta mrlja".

Aleksandra Hadži Manić, predsednica udruženja „Žuta mrlja" Foto: Milena Anđela