Mlađi pacijenti sa kolorektalnim karcinomom imaju abnormalno kruto tkivo debelog creva koje podstiče rast tumora, što ukazuje na biomehaničke sile kao ključni faktor u ranom početku bolesti.

Rak debelog creva, prema poslednjim statistikama, sve češći je kod mladih ljudi a stopa kolorektalnog karcinoma dramatično je porasla.

Naučnici koji istražuju porast broja slučajeva kolorektalnog karcinoma kod mlađih odraslih otkrili su iznenađujuću razliku u fizičkim svojstvima tkiva debelog creva.

Bioinženjeri sa Univerziteta Teksasa u Dalasu bili su ko-predvodnici studije koja je otkrila zapanjujuću karakteristiku tkiva debelog creva uzetog od mlađih pacijenata sa kolorektalnim karcinomom. Kolorektalni karcinom se istorijski smatrao bolešću koja uglavnom pogađa starije osobe, ali slučajevi među ljudima mlađim od 50 godina su u porastu.

Istraživači su otkrili da su i tumorsko tkivo i obližnje zdravo tkivo debelog creva mehanički čvršći kod mlađih pacijenata u poređenju sa starijim osobama kojima je dijagnostikovan kolorektalni karcinom. Njihovi nalazi su nedavno objavljeni u časopisu Advanced Science.

Rezultati ukazuju da povećana ukočenost može stvoriti uslove koji olakšavaju razvoj kolorektalnog karcinoma kod osoba mlađih od 50 godina.Rad bi mogao pomoći u usmeravanju budućih strategija za prevenciju ili lečenje bolesti, koja je poznata kao kolorektalni karcinom ranog početka, oblik bolesti koji je u stalnom porastu tokom poslednje tri decenije.

Istraživači sa Univerziteta Teksas u Dalasu su izvršili biomehanička ispitivanja na uzorcima tkiva dobijenim od pacijenata sa rakom debelog creva koji su podvrgnuti hirurškoj resekciji.

- Ovo je prva studija koja ističe ključnu ulogu biomehaničkih sila u patogenezi kolorektalnog karcinoma sa ranim početkom - rekao je dr Jakopo Feruci, vanredni profesor bioinženjeringa na Fakultetu za inženjerstvo i računarstvo „Erik Jonson“ i jedan od autora studije. Tim sa Univerziteta u Dalasu sproveo je istraživanje u saradnji sa naučnicima iz Medicinskog centra Jugozapadni univerzitet u Teksasu (UTSW).

Simptomi raka debelog creva Često se zanemaruju, a to su bolovi u stomaku, krv u stolici, anemija, neobjašnjiv gubitak težine i promena u navikama pražnjenja.

Ovi eksperimenti su potvrdili da kada se ćelije raka smeste u čvršće okruženje, one rastu brže bez obzira na to da li ćelije potiču od mlađih ili starijih pacijenata. Foto: Shutterstock

- Smatramo da je ova studija značajan napredak ka identifikaciji onih koji su u riziku od ranog početka kolorektalnog karcinoma i pronalaženju novih načina za njihovo lečenje - rekla je koautorka dr Emina H. Huang, izvršna potpredsednica za istraživanje hirurgije na Univerzitetu Južne Karoline u San Francisku. Ona je profesorka hirurgije i biomedicinskog inženjerstva i fokusira se na kolorektalni karcinom u Centru za sveobuhvatni rak Harold C. Simons.

Stope ranog početka kolorektalnog karcinoma su nedavno porasle. Prema Američkom društvu za borbu protiv raka, on je postao vodeći uzrok smrti od raka kod ljudi mlađih od 50 godina u Sjedinjenim Državama.

Feruci, koji proučava biomehaniku i mehanobiologiju, rekao je da je projekat počeo nakon što je Huang primetio obrasce u kliničkim slučajevima.

- Naš tim je doneo inženjerski način razmišljanja kako bi razumeo fizičke mehanizme uključene u rani početak kolorektalnog karcinoma - rekao je Feruci.

Tkivo mlađih pacijenata, čak i ono zdravog debelog creva, ima više kolagena i ožiljaka, što ga čini čvršćim i pogodnijim za rast tumora Foto: Shutterstock

Ferucijeva laboratorija na Univerzitetu Južnog Velsa u saradnji sa Univerzitetom Teksas u Dalasu i dalje istražuje kako krutost tkiva debelog creva utiče na rak. Normalno fleksibilno debelo crevo može postati kruto ako se mreža kolagena u zidu zadeblja zbog upale ili fibroze.

Istraživači su analizirali uzorke tkiva od mlađih i starijih pacijenata sa kolorektalnim karcinomom.

Otkrili su da tkivo mlađih pacijenata, čak i ono zdravog debelog creva, ima više kolagena i ožiljaka, što ga čini čvršćim i pogodnijim za rast tumora.