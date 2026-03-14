Prema novom istraživanju, pacijenti kod kojih je nivo vitamina D u krvi doveden u optimalni raspon imali su više nego upola manji rizik od novog srčanog udara u poređenju sa onima kod kojih nivo vitamina D nije bio posebno praćen. Rezultati su predstavljeni na Scientific Sessions 2025, godišnjem naučnom skupu Američkog udruženja za srce (American Heart Association).

U istraživanju TARGET-D učestvovali su odrasli pacijenti sa koronarnom bolešću srca koji su već imali infarkt. Na početku studije više od 85 odsto učesnika imalo je nivo vitamina D u krvi manji od 40 ng/mL, što mnogi stručnjaci smatraju nedovoljnim za optimalno zdravlje. 

Za razliku od ranijih studija, u kojima su svi učesnici dobijali istu dozu vitamina D, istraživači su u ovom slučaju pristup prilagodili svakom pacijentu.

- Ranija klinička istraživanja davala su svima istu dozu vitamina D, bez provere nivoa u krvi. Mi smo merili nivo vitamina D kod svakog učesnika i prilagođavali dozu dok nije dostignut optimalan raspon - objasnila je dr Hajdi Mej, epidemiolog i glavna istraživačica studije iz zdravstvenog sistema Intermountain Health u Solt Lejk Sitiju.

Ranija klinička istraživanja davala su svima istu dozu vitamina D, bez provere nivoa u krvi Foto: Shutterstock

Učesnici su bili podeljeni u dve grupe: jedna je dobijala standardnu negu, dok je druga dobijala individualno prilagođene doze vitamina D, koje su korigovane svaka tri meseca dok nivo u krvi nije prešao 40 ng/mL.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su skoro četiri godine imale optimalan nivo vitamina D u krvi imale 52 odsto manji rizik od ponovnog infarkta.

Dejstvo nije potpuno

Ipak, istraživači naglašavaju da vitamin D nije značajno smanjio ukupni rizik od drugih ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, poput moždanog udara ili hospitalizacije zbog srčane slabosti.

Zbog toga stručnjaci savetuju da osobe sa srčanim bolestima ne uzimaju vitamin D na svoju ruku, već da se o testiranju nivoa ovog vitamina i eventualnoj suplementaciji posavetuju sa lekarom.

Izvor: News-medical.net/Zdravlje.kuri.rs

Vitamin D reguliše pritisak, holesterol i šećer u krvi: Naučnici otkrili kome najviše pomaže i kako ga pravilno uzimati

Ne propustiteZdravljeMenopauza nije jedini okidač za osteoporozu: Problem sa kostima počinje mnogo ranije
model kičme zahvaćen osteoporozom/srce sa satom na kome piše menopauza
ZdravljeKoliko vitamina D je previše? Pogrešna doza može izazvati probleme sa srcem i bubrezima
Bubrezi/Srce/vitamin D
Prevencija kao gara…Povišen hemoglobin u krvi: Šta znači „gusta krv“ i kada je vreme da se hitno javite lekaru?
ispis hemoglobin na papiru pored rezulzaza testa sa hematologije
ZdravljeNove opcije za snižavanje LDL holesterola: Pored statina uskoro i dve nove tablete
holesterol pilula