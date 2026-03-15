Žena iz Velike Britanije, koja je rođena bez vagine i grlića materice, uspela je da zatrudni prirodnim putem i rodi zdravog dečaka, što je slučaj koji lekari opisuju kao izuzetno redak.

Reč je o urođenoj anomaliji poznatoj kao vaginalna i cervikalna agenezija, stanju u kojem nedostaju pojedini delovi reproduktivnog sistema. U ovom slučaju žena je imala matericu, jajnike i jajovode, ali nije imala formiran vaginalni kanal ni grlić materice.

Tokom adolescencije lekari su joj operacijom napravili vaginalni kanal i povezali ga sa matericom kako bi omogućili normalne telesne funkcije. Ipak, kasnije su procenili da će trudnoća biti veoma teško ostvariva.

Priroda jača od VTO

U godinama koje su usledile pokušavala je da zatrudni uz pomoć inseminacije i vantelesne oplodnje, ali bez uspeha. Iznenađenje je usledilo godinama kasnije, kada je zatrudnela prirodnim putem.

Trudnoća je praćena kao visokorizična, a dete je rođeno carskim rezom na njen 40. rođendan.

Lekari ističu da su ovakvi slučajevi izuzetno retki. Pregled medicinske literature pokazuje da je samo mali broj žena sa sličnim urođenim anomalijama i rekonstruktivnim operacijama uspeo da zatrudni prirodno.