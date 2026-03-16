Dr Danko Grujić je u Augzburgu edukovao nemačke kolege u minimalno invazivnoj bajpas hirurgiji, prenoseći iskustvo srpske kardiohirurgije

Srpski kardiohirurg Danko Grujić boravio je u Univerzitetskoj klinici za kardiohirurgiju u Augsburgu, gde je edukovao nemačke kolege u pokretanju programa minimalno invazivne bajpas hirurgije. Tokom stručne posete dr Grujić imao je ulogu proktora i edukatora, pružajući podršku nemačkom timu u uvođenju i primeni ove savremene hirurške metode.

400 procedura u Srbiji i prva operacija u Nemačkoj

Od prve procedure kod nas u Srbiji sredinom 2022. godine do danas je izvedeno oko 400 procedura minimalno invazivne bajpas intervencija. Četiri godine kasnije naš kardiohirurg dr Danko Grujić obučava kolege u Nemačkoj i napominje da je mogućnost da se nove hirurške tehnike razvijaju u našem zdravstvenom sistemu, jedan od glavnih motiva za svakog lekara da ostane i radi u svojoj zemlji.

Minimalno invazivna procedura u lečenju jednog od najčešćih koronarnih stanja koju su uveli naši kardiohirurzi je izuzetno važna, naglašava dr Grujić.

- Znamo da koronarna bolest predstavlja jednu od najmasovnijih nezaraznih bolesti u svetu, a i kod nas, tako da uvođenje novih tehnika i pokušavanje da smanjimo invazivnost ovih operacija predstavlja svakako imperativ u hirurškom lečenju - ističe kardiohirurg i dodaje da su kroz dosadašnjih 400 intervencija razili tehniku lečenja kompletne revaskularizacije miokarda, odnosno lečenje višesudovne bolesti.

Bajpas operacija koronarnih arterija preusmerava protok krvi oko začepljenih krvnih sudova kako bi se poboljšalo snabdevanje srca kiseonikom. Foto: Shutterstock

- To je jedan od razloga zašto su nas kolege iz Nemačke, a i iz drugih zemalja pozvali da im pomognemo, da ih edukujemo, da i oni implementiraju takvu tehniku. Profesor Fridrih Ekštajn, direktor Univerzitetske klinike u Augzburgu, nas je pozvao da njegov tim obučimo u ovoj hirurškoj tehnici. Tako da smo prošle nedelje boravili u njihovoj bolnici, obavili edukaciju, a u petak uradili i prvu takvu jednu intervenciju na njihovoj klinici. Operacija je protekla dobro, pacijentkinja se oporavlja dosta dobro, kolege su me baš jutros obavestile da je žena dobro, ekstubirana je i ona će već danas ili sutra napustiti bolničko lečenje - navodi dr Grujić.

S obzirom na to da je ovo bila prva intervencija takvog tipa u ovom regionalnom univerzitetskom centru, urađen je samo jedan bajpas, ali sa namerom da se saradnja nastavi, bilo dolaskom njihovih kardiohirurga kod nas ili novom posetom naših stručnjaka.

- Ovo ima veliki značaj za nas, za našu medicinu, za srpsku kardiohirurgiju, jer znamo da je Nemačka jedan od najrazvijenijih zdravstvenih sistema u Evropi i u svetu sigurno - napominje doktor.

Prednosti ove procedure

Kako objašnjava dr Danko Grujić kada ovu minimalno invazivnu proceduru izvodi iskusan tim, može da se radi kod gotovo svih pacijenata koji imaju indikaciju za hiruršku revaskularizaciju miokarda.

- Procedura je takva da se, za razliku od klasične operacije gde se grudna kost otvara celom svojom dužinom, radi se mali rez od nekih četiri do pet centimetara kroz meka tkiva, kroz međurebarni prostor, nema presecanja kostiju, pristupa se srčanom mišiću. Kompletnu operaciju radimo na kucajućem srcu, koristimo isključivo arterijske graftove i podigli smo na taj nivo da možemo da izvršimo kompletnu revaskularizaciju hiruršku srca minimalno invazivnim putem - objašnjava kardiohirurg.

Minimalno invazivni bajpas radi se malim rezom od 4–5 cm između rebara, bez presecanja grudne kosti, direktno do srčanog mišića Foto: Shutterstock

Ipak, napominje doktor, osposobljavanje kardiohirurga za ovu intervenciju traje nešto duže, a sama procedura traje četiri do pet sati, što je u proseku sat vremena duže od klasične operacije.

- Ali kada se uzme u obzir da je broj dana ležanja tih bolesnika znatno kraći od klasične operacije, onda je to vreme u sali zanemarljivo - ističe dr Danko Grujić.