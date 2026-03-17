DA LI STE ZNALI

DA LI STE ZNALI

Kombinacija niskog testosterona i visokog unosa fruktoze sinergistički povećava akumulaciju masti u jetri i pogoršava MASLD

Slušaj vest

Istraživači koji proučavaju masnu jetru otkrili su da nizak nivo testosterona i visok unos fruktoze mogu zajedno ubrzati nakupljanje masti u jetri. Nova studija ispituje kako smanjeni testosteron i visok unos fruktoze mogu uticati na razvoj masne bolesti jetre.

Nizak nivo testosterona može dovesti do više zdravstvenih problema, a loše prehrambene navike dodatno pogoršavaju situaciju. Jedan primer je steatozna bolest jetre povezana sa metaboličkom disfunkcijom (MASLD), rastući globalni zdravstveni problem koji trenutno pogađa oko 40 odsto odraslih muškaraca širom sveta.

Eksperiment na miševima otkriva biološke promene

Masna jetra, najranija faza MASLD-a, povezana je sa faktorima kao što su gojaznost, dijabetes tipa 2, smanjen nivo testosterona i visok unos fruktoze iz zaslađenih pića i prerađene hrane. I pored poznatih rizika, naučnici još uvek ne razumeju u potpunosti kako ovi faktori međusobno deluju i utiču na zdravlje jetre.

Da bi istražili ovo pitanje, istraživači na Postdiplomskim studijama poljoprivrede, predvođeni postdiplomcem Hirokijem Takahashijem i vanrednim profesorom Naokijem Haradom, ispitali su kako smanjeni testosteron i visoka potrošnja fruktoze utiču na jetru.

U studiji, mužjaci miševa stari osam nedelja su bili ili kastrirani ili lažno operisani. Životinje su zatim podeljene u šest grupa: lažna/kontrolna, lažna/fruktoza, lažna/fruktoza + antibiotici, kastracija/kontrolna, kastracija/fruktoza i kastracija/fruktoza + antibiotici.

Masna jetra, početna faza MASLD-a, povezana je sa gojaznošću, dijabetesom tipa 2, niskim testosteronom i visokim unosom fruktoze Foto: Shutterstock

Istraživači su analizirali ćelije jetre, tkivo jetre, plazmu, organske kiseline cekuma i uzorke crevne mikrobiote kako bi uporedili biološke promene u grupama.

Kombinovani efekti na akumulaciju masti u jetri

Rezultati su pokazali da su kastrirani miševi koji su konzumirali fruktozu razvili težu jetru, dok je ovo povećanje smanjeno kada su im primenjeni antibiotici. Svaki faktor sam po sebi izazvao je samo manje promene u nivou triglicerida u jetri. Međutim, kada su se nizak testosteron i visok unos fruktoze pojavili zajedno, delovali su sinergistički, povećavajući nakupljanje masti u jetri i pogoršavajući masnu jetru.

Miševi izloženi i kastraciji i unosu fruktoze takođe su pokazali promene u sastavu crevne mikrobiote, promene u ekspresiji gena jetre i više nivoe cekalnog piruvata.

- Ispitivanjem ovog mehanizma otkrili smo da promene u crevnoj mikrobioti dovode do povećanog nivoa piruvata u crevima. Štaviše, eksperimenti sa primarnim hepatocitima izvedenim iz miševa otkrili su da piruvat deluje sinergistički sa fruktozom kako bi podstakao akumulaciju neutralnih lipida u hepatocitima - objasnio je Takahashi.

- Cilj nam je da otkrijemo kako piruvat podstiče nakupljanje triglicerida, kako bismo razvili nove terapije i preventivne dijetetske metode - dodao je profesor Harada