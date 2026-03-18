Ovu nesvakidašnju predstavu izvode članovi Društva za borbu protiv raka Sombor i „Nada“ – udruženja lečenih od raka Apatin, koji ne samo da su preživeli ozbiljnu bolest, već su se kroz umetnost osnažili i ojačali jedni druge, i publiku

Ovu nesvakidašnju predstavu izvode članovi Društva za borbu protiv raka Sombor i „Nada“ – udruženja lečenih od raka Apatin, koji ne samo da su preživeli ozbiljnu bolest, već su se kroz umetnost osnažili i ojačali jedni druge, i publiku. Glumci, većinom u poodmaklim godinama (prosek je 70), tumače sami sebe, iznoseći lične priče, strahove, uspone i padove, ali i pobede.

Foto: Privatna arhiva

Scenario potpisuje Biljana Benić, a režiju Dušan Gladić (oboje i glume u predstavi). Predstava traje jedan sat i nosi snažnu poruku o mentalnom zdravlju, empatiji i ljudskoj otpornosti.

Proizašla iz zbirke priča Milice Marinković „Živeti kao pre” koju je uredila i štampala Ljiljana Habjanović Đurović 2012.godine i od tada je doživela 6 izdanja, kao i putopisne priče Biljane Benić „Naša ekskurzija u Banju Koviljaču".