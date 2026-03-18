Gradska opština Novi Beograd i Udruženje "Heroina" organizuju besplatne ultrazvučne preglede štitne žlezde, u subotu i nedelju 20. i 21. marta, od 12 do 18 časova, na platou ispred zgrade opštine.

Kako su naveli iz opštine Novi Beograd, pregledi će biti organizovani u pokretnoj ambulanti, za građane od 20 do 70 godina.

Broj pregleda je ograničen, a zakazivanje je na licu mesta, od 11.30 do 12 časova.

Organizovanjem besplatnih pregleda Opština Novi Beograd nastavlja praksu brige o zdravlju građana i podizanja svesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti, naveli su iz opštine.

Zašto su važni ultrazvučni pregledi?

Ultrazvuk štitne žlezde je značajan jer omogućava da se na vreme uoče promene koje često prolaze bez ikakvih simptoma. Pomoću ultrazvuka mogu se uočiti čvorovi, uvećanje žlezde ili druge nepravilnosti.

Pregled ultrazvukom pomaže da se promene na štitnoj žlezdi otkriju pre nego što izazovu tegobe

Ovaj pregled pomaže da se proceni da li su promene bezazlene ili zahtevaju dodatnu dijagnostiku, čime se povećava šansa za pravovremeno lečenje i sprečavanje komplikacija.

Takođe, ultrazvuk je brz, bezbolan i bez zračenja, pa je pogodan kao deo redovnih preventivnih kontrola.