Nacionalni dan borbe protiv raka dojke obeležava se u Srbiji svakog 20. marta, kao podsetnik koliko je važno da se ova bolest otkrije na vreme. Ovaj datum je pre više od decenije uvršten u Kalendar javnog zdravlja na inicijativu Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, uz podršku partnera.

Rak dojke je i dalje jedan od vodećih malignih tumora kod žena, kako u svetu tako i u Srbiji, i jedan od najčešćih uzroka smrtnosti u ženskoj populaciji. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu je 2022. godine registrovano oko 2,3 miliona novoobolelih žena, dok je oko 670.000 izgubilo život zbog ove bolesti. Procene pokazuju da bi, ako se trend nastavi, svaka dvadeseta žena tokom života mogla da dobije dijagnozu raka dojke.

U Evropi se godišnje beleži više od pola miliona novih slučajeva i više od 144.000 smrtnih ishoda. Kako bi se ovi brojevi smanjili, Svetska zdravstvena organizacija pokrenula je globalnu inicijativu sa ciljem da se smrtnost od raka dojke smanji za 2,5 odsto godišnje, čime bi do 2040. godine moglo da se spasi čak 2,5 miliona života. Ključ je u tri stvari: ranom otkrivanju, pravovremenoj dijagnozi i adekvatnom lečenju.

Ključ je u tri stvari: ranom otkrivanju, pravovremenoj dijagnozi i adekvatnom lečenju

Slična slika je i u Srbiji. Prema poslednjim podacima Instituta „Batut“, tokom 2024. godine registrovano je 4.544 novoobolelih žena, dok je 1.700 preminulo od raka dojke. Iako broj obolelih blago raste, ohrabruje podatak da smrtnost stagnira i beleži blagi pad, što ukazuje na napredak u dijagnostici i terapiji.

Organizovani skrining najbolja prevencija

Jedan od najvažnijih alata u borbi protiv ove bolesti jeste organizovani skrining, koji se u Srbiji sprovodi od 2012. godine. Tokom 2025. godine dodatno je povećan obuhvat žena, a značajnu ulogu imaju i mobilni mamografi koji omogućavaju pregled i u udaljenim sredinama.

U okviru skrining programa, tokom 2025. godine na pregled je pozvano više od 155.000 žena, a mamografiju je obavilo njih više od 55.000. Uz to, oko 30.000 žena pregledano je putem mobilnih mamografa. Kod više od hiljadu žena otkrivene su promene koje su zahtevale dodatnu dijagnostiku.