Rak ne raste samo nekontrolisano, on pritom oštećuje i sopstveni genetski materijal, pokazuje novo istraživanje objavljeno u časopisu Science Advances. Naučnici su otkrili da mehanizmi koji podstiču rast tumora istovremeno dovode do pucanja DNK, što može dodatno da ubrza razvoj bolesti.

U središtu ovog procesa nalaze se takozvani super-pojačivači, delovi DNK koji snažno aktiviraju gene odgovorne za rast. Kada su ti geni stalno "uključeni", ćelije raka rade u režimu maksimalne aktivnosti. Takvo opterećenje stvara pritisak na DNK i povećava rizik od oštećenja, uključujući i dvostruke prelome, jedan od najtežih oblika genetskog oštećenja.

Iako ćelije raka imaju sposobnost da poprave takva oštećenja, taj proces nije uvek precizan. Kada se DNK na istim mestima stalno iznova oštećuje i popravlja, raste verovatnoća grešaka, pa se mutacije vremenom gomilaju. Upravo te promene omogućavaju tumoru da se prilagođava, napreduje i u nekim slučajevima postane agresivniji ili otporniji na terapiju.

Rak pankreasa je jedan od agresivnijih tumora otpornih na terapiju Foto: Shutterstock

- Ćelije raka se oslanjaju na super-pojačivače kako bi održale gene za rast stalno aktivnim, ali takva aktivnost istovremeno ozbiljno opterećuje DNK i stvara mesta koja stalno pucaju i moraju ponovo da se popravljaju - objašnjava prof. Rami Akeilan sa Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu.

Prozor za nove terapije

Istraživači su uz pomoć preciznih metoda mapiranja genoma pokazali da se ova oštećenja ne javljaju nasumično, već upravo u delovima DNK koji su najaktivniji u ćelijama raka. Drugim rečima, što tumor brže "radi", to više opterećuje sopstveni genetski materijal.

- Ono što je posebno važno jeste da ćelije raka zavise upravo od tih "opterećenih" delova DNK. To znači da bi tu mogle da budu i najranjivije - kaže Osama Hidmi, doktorand koji je vodio istraživanje.

Ovo otkriće pomaže da se bolje razume zašto su tumori istovremeno i agresivni i genetski nestabilni. Ujedno, otvara mogućnost za razvoj terapija koje bi ciljale upravo procese koji omogućavaju rast tumora, ali ga ujedno i slabe.

Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs

