Odlazak Čaka Norisa otvara temu iznenadne srčane smrti: Kardiolog otkriva da i ona ima svoje signale
Čuveni američki glumac Čak Noris preminuo je u 86. godini, javljaju strani mediji. Iako uzrok smrti nije zvanično potvrđen, pojedini izvori pominju mogući infarkt, dok porodica ističe da se sve odigralo iznenada. Upravo takve situacije ponovo otvaraju pitanje iznenadne srčane smrti, stanja koje često dolazi bez jasnog upozorenja, ali za koje lekari upozoravaju da telo ipak može da šalje suptilne signale koje mnogi zanemare.
Koji signali ukazuju na iznenadnu srčanu smrt?
Blago gušenje, neobjašnjivo kašljucanje ili vrtoglavicu bi većina ljudi prepisala umoru ili stresu. Ipak, upravo takvi, naizgled bezazleni simptomi (ako se uopšte i jave) mogu da prethode najdramatičnijem i najneočekivanijem događaju u medicini - iznenadnoj srčanoj smrti. Osim srčanim bolesnicima, često se događa ljudima koji do tog trenutka deluju zdravo, bez dijagnoze i bez tegoba, izjavio je ranije za naš portal kardiolog prim. dr Živan Dimitrijević.
- Reč je o trenutnom zastoju rada srca koji nastaje bez prethodnih upozorenja, kod osobe koja najčešće do tada nije imala poznatu bolest srca i sve traje svega nekoliko sekundi. To su, nažalost, situacije u kojima čovek praktično nema šansu da se spase - objašnjava dr Dimitrijević.
Zbog čega dolazi do srčanog zastoja?
Srce, objašnjava on, može da stane iz nekoliko razloga. Kod mlađih je najčešće uzrok skrivena, urođena srčana mana ili neprepoznata aritmija, a kod starijih masivan infarkt, srčana slabost ili nagli poremećaj srčanog ritma.
- U najvećem broju slučajeva u pitanju je infarkt koji zahvata jednu od glavnih arterija srca. Kada se ona potpuno zapuši trombom, srce ostaje bez dotoka krvi i trenutak kasnije prestaje da radi. Ishod je uvek tragičan - navodi kardiolog.
Pored infarkta, čest uzrok iznenadne srčane smrti su i teški poremećaji srčanog ritma. U tim slučajevima srce gubi svoj prirodni ritam i vodiča koji usmerava njegov rad.
- Komore tada počinju da se skupljaju potpuno nasumično, vlakna rade u neusklađeno i dolazi do stanja koje nazivamo fibrilacija komora. Tada srce prestaje da pumpa krv i smrt nastupa momentalno - objašnjava dr Dimitrijević.
Iako se iznenadna smrt dešava bez klasičnih simptoma, postoje trenuci koji mogu da ukažu da se nešto dešava u srcu.
- Nekoliko sati pre događaja mogu da se jave bezrazložna gušenja, kašljucanje, osećaj nelagode u grudima. Nažalost, većina to ne povezuje sa srcem. Sve to može da prethodi fatalnom infarktu - kaže dr Dimitrijević.
Važnost redovnih pregleda
Iako iznenadna srčana smrt ne može da se predvidi, redovni pregledi mogu da spreče mnoge slučajeve.
- Dovoljno je jednom godišnje uraditi osnovne analize, EKG i kontrolisati krvni pritisak. To ne mora da radi kardiolog, lekar opšte prakse može mnogo da otkrije. Najveći problem su oni koji se osećaju potpuno zdravo, a zapravo imaju neprepoznate aritmije ili povišen pritisak - poručuje dr Dimitrijević.
