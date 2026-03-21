Noćno buđenje zbog odlaska u toalet mnogi smatraju bezazlenim problemom koji dolazi s godinama. Međutim, novo istraživanje pokazuje da ovaj poremećaj sna može da ima i ozbiljnije posledice, posebno kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom.

Studija objavljena u decembru 2025. godine u časopisu Hypertension ukazuje na to da noćno mokrenje, poznato kao nokturiја, može da bude povezano sa višim vrednostima krvnog pritiska tokom sna.

U istraživanju je učestvovalo 1.252 ispitanika koji su već bili na terapiji za hipertenziju, a prosečna starost bila je 67 godina. Tokom 24 sata, učesnici su nosili posebne uređaje koji su pratili njihovo kretanje i merili krvni pritisak na svakih 30 minuta. Istovremeno, vodili su dnevnik u koji su beležili vreme spavanja, buđenja, učestalost noćnog mokrenja i kvalitet sna.

Rezultati su pokazali da je nokturiја usko povezana sa povišenim krvnim pritiskom tokom sna, i to nezavisno od fizičke aktivnosti tokom noći. Zanimljivo je da je uticaj noćnog mokrenja na krvni pritisak bio izraženiji nego uticaj lošeg sna koji su ispitanici sami prijavljivali.

Osobe sa nokturiјom imaju povišene vrednosti i tokom sna, kada bi pritisak prirodno trebalo da opada

Iako je normalno da krvni pritisak kratkotrajno poraste kada ustanemo, istraživanje je pokazalo da osobe sa nokturiјom imaju povišene vrednosti i tokom sna, kada bi pritisak prirodno trebalo da opada.

Zašto je ovo važno?

Ovo je posebno važno jer se visok krvni pritisak tokom noći smatra jednim od značajnih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, a često prolazi neprimećeno. Kod osoba koje već imaju hipertenziju, povišene vrednosti tokom sna mogu dodatno da opterete srce i krvne sudove.