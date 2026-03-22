Posle raka dojeke sam se osećala kao pobednica i želela sam da pokažem da nije sve tako crno, kaže Teuta Asllani

Muzička umetnica Teuta Aslani održala je u Narodnom muzeju u Beogradu sedmi tradicionalni "Ružičasti koncert", posvećen Nacionalnom danu borbe protiv raka dojke, uz podršku Udruženja "Budimo zajedno" čiji je član, a koje okuplja žene obolele i lečene od ove bolesti. Događaj je imao cilj da podseti da se rak dojke u više od 90 odsto slučajeva može uspešno lečiti ako se otkrije na vreme, kao i da bi o prevenciji trebalo govoriti tokom cele godine.

Brojke i dalje zabrinjavajuće Prema poslednjim podacima Instituta „Batut“, tokom 2024. godine u Srbiji je registrovano 4.544 novoobolelih žena, dok je 1.700 preminulo od raka dojke. Iako broj obolelih blago raste, ohrabruje podatak da smrtnost stagnira i beleži blagi pad, što ukazuje na napredak u dijagnostici i terapiji.

- Počeli smo pre četiri godine, a radi se o tome da kada sam sama završila lečenje, osetila sam potrebu da podelim svoje iskustvo. Osećala sam se kao pobednica i želela sam da pokažem da nije sve tako crno, da možemo da se izdignemo posle svega. Muzika je univerzalni jezik i kroz umetnost možemo da pošaljemo važne poruke - kaže Aslani, lirski sopran i flautistkinja.

Kako dodaje, upravo reakcije žena nakon koncerta pokazuju koliko ovakvi događaji imaju smisla.

Foto: Milena Anđela

- Posle svakog koncerta javljaju nam se žene koje kažu da su zakazale pregled. To je najvažnije, jer znači da smo uspeli da dopremo do ljudi - ističe muzička umetnica.

Publika je imala priliku da čuje solo pesme španskih kompozitora, ali i poeziju i barokne kompozicije.

Pregledi spasavaju život, ali ih žene i dalje odlažu

Udruženje "Budimo zajedno" postoji već 15 godina i, pored promocije preventivnih pregleda, pruža podršku ženama koje prolaze kroz dijagnozu i lečenje raka dojke. Posebnu pažnju posvećuju damama u manjim sredinama, gde su informisanost i dostupnost pregleda često ograničeni.

- Ovakvi koncerti prvenstveno su namenjeni zdravim ženama, odnosno širenju svesti o značaju preventivnih pregleda. Ako se bolest otkrije na vreme, ona se uspešno leči. Sa druge strane, tu smo i za žene koje prolaze kroz lečenje, jer najbolje razumemo kroz šta prolaze i kakva im je podrška potrebna - kaže predsednica udruženja Domina Dunović Spasić.

One vas najbolje razumeju Naša želja je da se svaka pacijentkinja koja dobije dijagnozu i doživi šok obrati udruženju, navodi Domina Spasić. - A zašto? Zato što mi najbolje razumemo kroz šta ona prolazi, koji su to strahovi. Želja nam je da dobije prave informacije, da dobije emocionalnu podršku, socijalnu, psihološku, podršku svih vrsta. Ali pre svega da shvati da posle bolesti, posle lečenja, može da nastavi jedan dobar i kvalitetan život - naglašava.

Ona upozorava da sve mlađe žene obolevaju i da se granica za preventivne preglede pomera naniže.

- Mlade žene bi trebalo jednom godišnje da odlaze na ultrazvuk, a starije da rade mamografijuna svake dve godine. Uz to, svaka žena treba da uvede naviku samopregleda jednom mesečno. Nije svaka promena maligna, ali svaka mora da se proveri. Osim toga, jako sam iznenađena time što muškarci ne znaju da i oni mogu da obole od raka dojke. Naravno, mnogo ređe, ali mogu - naglašava Spasić.

Iako su pregledi dostupni, mnoge žene ih i dalje odlažu, najčešće zbog straha ili pogrešnih uverenja.

- Plaše se bola i zračenja, a to nije opravdano. Pregled kratko traje, neprijatnost je minimalna jer su aparati novijeg tipa mnogo kvalitetniji, a zračenje je manje nego od telefona koje svi držimo u ruci. Ne postoji opravdanje da se pregled odlaže - dodaje ona.

Podaci pokazuju da se na organizovani skrining odaziva tek svaka treća žena, dok je Srbija i dalje u vrhu u Evropi po smrtnosti od raka dojke, što ukazuje na kasno otkrivanje bolesti.