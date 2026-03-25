Beogradski trkački klub (BRC) ove godine je dobio odobrenje Evropske komisije za realizaciju projekta u okviru programa Erasmus+, pod nazivom Nordic Walking Warriors: Empowered Journey II (NWW II).

Projekat traje 18 meseci, do sredine 2027. godine, i fokusira se na uticaj nordijskog hodanja na rehabilitaciju žena koje su preživele rak dojke.

Tokom 12 meseci, za 20 učesnica nordijsko hodanje postaje mnogo više od rekreacije – to je alat za fizički oporavak, jačanje tela, mentalnu stabilnost i vraćanje poverenja u sopstvene mogućnosti.

Projekat uključuje rad sa stručnjacima, edukativne materijale, radionice, motivacione događaje, ali i sistematsko praćenje stvarnih efekata programa.

Cilj je unapređenje kvaliteta života učesnica, podsticanje dugoročnih zdravih navika i promocija nordijskog hodanja kao bezbednog i efikasnog oblika fizičke aktivnosti za žene koje su prebolele rak dojke.

Šta je nordijsko hodanje i zašto je posebno?

- Nordijsko hodanje se od običnog razlikuje po tome što uključuje čitavo telo, jer se koriste štapovi, pa osim nogu aktiviramo i gornji deo tela. Upravo je to i njegova najveća prednost – dok hodamo, rade i ramena, leđa i ruke, što kod klasičnog hodanja često izostaje, jer su ti mišići uglavnom pasivni. Ova aktivnost je zapravo nastala kao deo treninga nordijskih skijaša tokom letnjih meseci, kada nema snega, kako bi održali kondiciju. Kretanje uz pomoć štapova omogućava ravnomerniju raspodelu opterećenja, pa se smanjuje pritisak na zglobove. Na taj način čuvamo kolena i kukove, što je posebno važno za rekreativce i osobe u oporavku - objašnjava Dragoljub Burmazović, trener Beogradskog trkačkog kluba.

Još jedna važna prednost, kaže, jeste ta što štapovi podstiču pravilan položaj tela – leđa su uspravnija, držanje je bolje, a pokret prirodniji.

- Nordijsko hodanje može da se praktikuje tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove, jer je potrebna samo dobra volja i minimalna oprema.

Dragoljub Burmazović Foto: Privatna arhiva

Koji su benefiti nordijskog hodanja za oporavak od raka dojke?

- Nordijsko hodanje je jedan od najpreporučivanijih oblika fizičke aktivnosti za žene koje se su se borile i koje se bore sa rakom dojke, jer kombinuje bezbednost, efikasnost i pristupačnost. Ono aktivira celo telo tj. i do 90% mišića ukoliko se tehnika pravilno koristi, što retko koja aktivnost čini. Odlično je za poboljšanje opšteg fizičkog stanja, povećava kondiciju bez da opterećuje zglobove. Jedan od čestih problema nakon operacije dojke je limfedem odnosno oticanje ruke sa strane na kojoj je bila operacija, a nordijsko hodanje se pokazalo efikasnim kako u prevenciji istog, tako i u ublažavanju simptoma. Imamo primer žena u klubu koje su prestale da nose kompresivne rukave za limfedem. Dodaću još da pozitivno utiče na mentalno zdravlje jer kombinuje boravak napolju i kretanje - kaže Jelena Mitrović iz Beogradskog trkačkog kluba.

Utvrđeno je da nordijsko hodanje efikasnije od običnog hoda deluje protiv neželjenih efekata povezanih sa lečenjem raka dojke, poput posturalnih problema i ograničene pokretljivosti ramena i ruku.

Nova sezona nordijskog hodanja i upis polaznika počinje 28. marta na Adi Ciganliji Foto: Privatna arhiva/BRC

Kako izgleda program u praksi?



- Učesnice tokom programa mogu da očekuju 12 meseci besplatnih treninga nordijskog hodanja, prva tri meseca dva puta nedeljno, a onda nakon toga devet meseci tri puta nedeljno. Pored trenažnog dela bitno nam je da pratimo psihičke i fizičke efekte koje treninzi donose. Zbog toga će učesnice imati tri ciklusa merenja, koji uključuju specifične parametre poput obima i pokretljivosti ruku, kao i upitnike za procenu kvaliteta života. Takođe, socijalizacija je jedan od ključnih elemenata programa, pa ćemo organizovati i druženja i događaje van treninga. Ove aktivnosti imaju za cilj da dodatno osnaže učesnice, podstaknu međusobnu podršku i pomognu u održavanju dugoročne motivacije.

Jelena Mitrović Foto: BRC