Nova pilula osmišljena je da deluje slično postojećim terapijama, ali bez potrebe za injekcijama – što je za mnoge pacijente jednostavnija i praktičnija opcija

Reč je o oralnom leku (u obliku tablete) koji je namenjen osobama sa psorijazom koje su starije od 12 godina sa umerenim do teškim oblikom plak psorijaze(najčešći oblik psorijaze).

Ova pilula osmišljena je da deluje slično postojećim terapijama, ali bez potrebe za injekcijama – što je za mnoge pacijente jednostavnija i praktičnija opcija.

Šta je psorijaza?

Psorijaza je autoimuna bolest – to znači da imuni sistem greškom napada sopstveni organizam. U ovom slučaju, dolazi do ubrzanog stvaranja ćelija kože.

Zbog toga se na koži javljaju zadebljale, crvene i upaljene površine prekrivene beličastim ljuspicama, koje se nazivaju plakovi. Ove promene često svrbe, perutaju se i mogu biti bolne.

Bolest je povezana sa genetikom, ali i sa spoljašnjim okidačima kao što su stres, infekcije ili povrede kože.

Iako psorijaza nije opasna po život, može izazvati neprijatne simptome:

jak svrab i peckanje

suvu i ispucalu kožu koja ponekad krvari

bolne i otečene zglobove

Pored fizičkih tegoba, mnogi pacijenti se suočavaju i sa anksioznošću i osećajem nelagode zbog izgleda kože.

Psorijaza je hronična, nezarazna kožna bolest koja izaziva uporne upalne promene i može značajno uticati na kvalitet života Foto: SeventyFour/Shutterstock

Kako deluje novi lek?

Ovo je prvi oralni lek koji cilja receptor za interleukin-23 (IL-23).

Jednostavnije rečeno, IL-23 je molekul u organizmu koji podstiče upalu. Iako je upala korisna kada se telo bori protiv infekcija, njen preteran nivo može dovesti do autoimunih bolesti poput psorijaze. Blokiranjem ovog puta, lek pomaže da se smanji upala i ublaže simptomi.

Koliko je efikasan?

Odobrenje FDA zasnovano je na rezultatima četiri velike kliničke studije u kojima je učestvovalo više od 2.500 pacijenata. Rezultati su pokazali da je oko 70 odsto ispitanika imalo potpuno čistu ili gotovo čistu kožu nakon 16 nedelja terapije.

Bezbednost i neželjeni efekti

Dosadašnja istraživanja ukazuju na povoljan bezbednosni profil. Najčešći neželjeni efekti su:

glavobolja

mučnina

kašalj

gljivične infekcije

umor

Još nije poznato da li je lek bezbedan za trudnice i žene koje doje.

Psorijaza se najčešće javlja između 10. i 35. godine života, sa dva „vrhunca“ – između 20–30 i 50–60 godina Foto: Shutterstock

Prednosti u odnosu na postojeće terapije

Trenutno lečenje psorijaze uključuje:

kreme sa kortikosteroidima

fototerapiju (izlaganje specijalnom svetlu koje usporava rast ćelija kože)

biološke lekove koji se daju injekcijama

Ove terapije mogu biti skupe i zahtevaju redovne odlaske kod lekara. Nova pilula se uzima jednom dnevno, što je čini jednostavnijom za svakodnevnu upotrebu.

Kada se javlja i šta pogoršava simptome?

Psorijaza se najčešće javlja između 10. i 35. godine života, sa dva „vrhunca“ – između 20–30 i 50–60 godina. Oko trećine obolelih ima člana porodice sa istom bolešću.

Simptomi se mogu pogoršati usled:

stresa

povreda kože (posekotine, ogrebotine)

infekcija

hladnog vremena

pušenja i prekomernog konzumiranja alkohola