Nove studije pokazuju da zdrav timus može biti ključan i za rizik od bolesti i za to koliko ćete dobro reagovati na lečenje raka

Timus, zaboravljeni imuni organ može sadržati iznenađujuće tragove o riziku od bolesti, starenju i uspehu lečenja.

Istraživači sa Univerziteta u Orhusu dovode u pitanje dugogodišnje pretpostavke o imunološkom sistemu. Njihova otkrića ukazuju na to da mali organ, za koji se nekada smatralo da rano prestaje da funkcioniše u odraslom dobu, i dalje utiče na rizik od raka, kardiovaskularnih bolesti i na to koliko dobro pacijenti reaguju na savremene terapije protiv raka.

Taj organ je timus, koji se nalazi iza grudne kosti. Sada bi mogao da dobije značajniju ulogu u načinu na koji naučnici razumeju imunitet, lečenje raka i rizik od srčanih oboljenja.

Timus je odgovoran za sazrevanje T ćelija, koje su neophodne za borbu protiv infekcija i bolesti. Postepeno se smanjuje sa godinama, a naučnici su dugo verovali da postaje neaktivan u ranom odraslom dobu, ne proizvodeći nove T ćelije nakon tog perioda. Međutim, dve nove studije sa Univerziteta u Orhusu, objavljene u časopisu Nature, dovode u pitanje tu ideju.

Nikolaj Birkbak, profesor na Odeljenju za kliničku medicinu Univerziteta u Orhusu i Odeljenju za molekularnu medicinu Univerzitetske bolnice u Orhusu, i jedan od istraživača iza studija, objašnjava:

„Ovo je značajno i potencijalno revolucionarno novo znanje. Ono dovodi u pitanje preovlađujući stav da timus nema značaj u odraslom životu. Naprotiv, naše studije pokazuju da zdrav timus može biti ključan i za rizik od bolesti i za to koliko dobro reagujete na lečenje raka.“

Utiče na šanse za oporavak obolelih od raka

U jednoj od studija, istraživači su se fokusirali na pacijente obolele od raka koji primaju imunoterapiju, tretman koji aktivira sopstvene T ćelije organizma da napadaju tumore. Rezultati pokazuju jasnu vezu između zdravlja timusa i ishoda lečenja. Pacijenti sa bolje očuvanom funkcijom timusa efikasnije su reagovali na terapiju.

„Naša studija pokazuje značajnu razliku u načinu na koji pacijenti reaguju na imunoterapiju – oni sa dobro očuvanom funkcijom timusa bolje reaguju i žive duže.“

Prema Birkbaku, ovi nalazi bi mogli uticati na to kako lekari u budućnosti pristupaju odlukama o lečenju.

„Naše studije pokazuju da je važno uzeti u obzir opšti imunološki status pacijenta, a ne fokusirati se isključivo na tumor, kada se odlučuje koje tretmane ponuditi.“

Foto: Shutterstock

Brže se smanjuje zbog nezdravog načina života

Istraživanje takođe ističe ulogu načina života u brzini kojom timus opada. Faktori poput pušenja, gojaznosti i niske fizičke aktivnosti izgleda ubrzavaju njegovo smanjenje, što može ograničiti sposobnost organizma da proizvodi nove T ćelije.

„Naše studije pokazuju značajne razlike u brzini kojom se timus smanjuje – i među polovima, ali posebno u vezi sa faktorima načina života kao što su pušenje, gojaznost i nizak nivo fizičke aktivnosti. Timus sa niskom funkcijom povezan je sa povećanim rizikom od rane smrti i razvoja raka ili kardiovaskularnih bolesti.“

Istovremeno, ovi nalazi ukazuju na nove mogućnosti za prevenciju i ranu intervenciju. Istraživači sugerišu da bi jednog dana moglo biti moguće identifikovati osobe kod kojih timus brže opada i istražiti načine za usporavanje tog procesa.

„Ovo otvara nove perspektive. Dugoročno gledano, može postati relevantno identifikovati osobe sa brzim opadanjem timusa i istražiti da li je moguće usporiti ili uticati na taj proces, čime se smanjuje rizik od razvoja ozbiljnih bolesti poput kardiovaskularnih bolesti ili raka. Ovo bi potencijalno moglo poboljšati njihovu sposobnost da prime lečenje ako su pogođeni.“