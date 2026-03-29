Slušaj vest

Klinička studija snimanja mozga iz Finske sugeriše da tremor u mirovanju kod Parkinsonove bolesti nije uzrokovan većim gubitkom dopamina. Umesto toga, tremor izgleda povezan sa relativno očuvanom funkcijom dopamina.

Istraživači sa Univerziteta u Turkuu i Univerzitetske bolnice u Turkuu analizirali su kliničke kartone zajedno sa snimcima dopaminskih transportera (DAT) od 414 pacijenata u Finskoj. Ove osobe su procenjene u rutinskoj nezi zbog nejasnih slučajeva parkinsonizma ili tremora, što rezultate čini veoma relevantnim za svakodnevnu kliničku praksu. Rezultati su objavljeni u časopisu Neurology, časopisu Američke akademije za neurologiju.

Parkinsonova bolest se definiše sa tri glavna motoricka simptoma: usporeno kretanje (bradikinezija), ukočenost mišića (rigidnost) i tremor u mirovanju. Poznato je da bradikinezija i rigidnost nastaju usled gubitka neurona koji proizvode dopamin. Pošto se mnogi moždani putevi ukrštaju, ovo oštećenje se obično vidi u strijatumu na strani suprotnoj od simptoma. Međutim, biološka osnova tremora u mirovanju ostala je nejasna.

Neočekivani nalazi snimanja

Istraživači su identifikovali dosledan obrazac. Pacijenti sa tremorom u mirovanju pokazali su veće vezivanje transportera dopamina u strijatumu na istoj strani kao i tremor. Nasuprot tome, drugi ključni motoricki simptomi pratili su očekivani obrazac i bili su povezani sa gubitkom dopamina u suprotnoj hemisferi.

- Ovi rezultati pokazuju da jači tremor u mirovanju nije samo marker naprednijeg oštećenja dopaminskog sistema. Čini se da tremor uključuje delimično drugačiji neurobiološki mehanizam - kaže glavni autor, neurolog, dr Kale Niemi.

Rezultati takođe potkrepljuju ranije nalaze tima zasnovane na podacima međunarodne inicijative za markere progresije Parkinsonove bolesti (PPMI). Taj raniji rad je uveo novu metodu analize snimanja koju su razvili istraživači. Reprodukcija istih rezultata u posebno, klinički reprezentativnoj grupi jača poverenje u nalaze.

- Naši nalazi podržavaju stav da različiti simptomi Parkinsonove bolesti mogu biti vođeni delimično različitim mehanizmima neuronske mreže i neurotransmitera. Ovo može pomoći u objašnjenju zašto se tremor ponaša drugačije od simptoma kao što je bradikinezija - objašnjava Niemi.

Pored motoričkih simptoma

Koristeći isti pristup, istraživači su takođe otkrili da je nekoliko nemotornih simptoma Parkinsonove bolesti, uključujući depresiju, anksioznost i poremećaj ponašanja u REM fazi sna, uglavnom povezano sa monoaminergičkim sistemima koji nisu dopamin.

Generalno, studija ističe Parkinsonovu bolest kao složen poremećaj mozga koji uključuje višestruke neuronske mreže i neurotransmiterske sisteme. Jasnije razumevanje kako nastaju različiti simptomi moglo bi na kraju dovesti do ciljanjih i personalizovanijih tretmana.