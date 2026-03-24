Povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, koje je obeležen 20. marta zvanično je predstaviljen digitalni alat OnkoVodič: Rak dojke Srbija, namenjen podršci ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću. Ovaj digitalni vodič je besplatan i dostupan na internetu, na sajtu rak-dojke.com, kako bi što veći broj žena u Srbiji imao pristup pouzdanim informacijama i podršci.

OnkoVodič je digitalni alat koji mapira put pacijentkinja kroz državni zdravstveni sistem – od prve sumnje i dijagnostike, preko lečenja i rehabilitacije, do povratka svakodnevnom životu i radu.

Cilj ovog alata je da osnaži žene kroz jasne informacije o koracima lečenja, da medicinsku terminologiju prevede na razumljiv jezik i pomogne pacijentkinjama da se upoznaju sa svojim pravima tokom i nakon lečenja.

Nosilac projekta je Evropa Donna Srbija – Srpski forum protiv raka dojke, a na razvoju sadržaja radio je multidisciplinarni tim stručnjaka. Informacije u aplikaciji osmišljene su i verifikovane u saradnji sa eminentnim medicinskim stručnjacima Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

U predstavljanju ovog dragocenog digitalnog vodiča učestvovali su: dr Mirjana Branković Magić, predsednica Evropa Dona Srbija i osnivač Genetičkog savetovališta za nasledni kancer pri Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, Sara Bojanić, nacionalna delegatkinja Srbije u Europa Donna – The European Breast Cancer Coalition, dr Snežana Šušnjar, medicinski onkolog (donedavno Institut za onkologiju i radiologiju Srbije); Denis Bojanić, vlasnik kompanije Stomačko, koja je razvila aplikaciju, a onlajn su se uključili Nela Hasić, predsednica Think Pink Europe; Marzia Zambon, predsednica Europa Donna – The European Breast Cancer Coalition i dr Rania Azmi, iz organizacije “Fadia - Survive and Thrive” iz Kuvajta.

- Aplikacija se odnosi pre svega na osobe koje su obolele od karcinoma dojke, koje tek treba da prođu dijagnostiku, na osobe sa ranim karcinomom dojke, ali i na osobe sa metastatskim karcinomom dojke koje se leče. Pomoću ovog sajta žena koja dobije izveštaj konzilijuma može da ga pročita i da ima uvid u to šta taj izveštaj znači - izjavila je Mirjana Branković Magić, predsednica Evropa Dona Srbija.

Na predstavljanju sajta se obratila i Sara Bojanić, nacionalna delegatkinja Srbije u Europa Donna.

- Kada se pacijentkinje suoče sa dijagnozom često budu nesigurne i zbunjene, zato smo odlučili da im svu tu terminologiju i ceo put koji im predstoji približimo na jedan razumljiv način, da bismo ih osnažili u tom trenutku zbunjenosti i straha. Na ovaj način borimo se i protiv infodemije, jer se na sajtu rak-dojke.com nalaze provereni, pouzdani podaci. Ovo je stručno verifikovan sadržaj.

Na ovom sajtu izdvojeni su pojmovi i izrazi za koje su stručnajci smatrali da je potrebno da se dodatno objasne.

- Ova aplikacija predstavlja jedan vodič za pacijentkinje. Kada se nešto desi, kome mogu da se jave, kakav je proces donošenja odluke. Ova aplikacija ima i edukativnu ulogu, i ono u čemu sam najviše učestvovala je “Rečnik”. Mi smo odabrali pojmove i izraze za koje smatramo da bi trebalo dodatno da se objasne. To su pojmovi koji nisu poznati, sa kojima nisu upoznate osobe koje nemaju medicinsko obrazovanje. Oni sada mogu da se objasne u dva koraka, postoji jedno kratko obašnjenje, a za sve one koji žele dodatne informacije jednim klikom se dolazi do šireg pojašnjenja - dr Snežana Šušnjar, medicinski onkolog.

Nakon događaja uručene su zahvalnice pojedincima i institucijama koje su doprinlee razvoju OnkoVodiča, među kojima su dr Ana Jovićević, epidemiolog Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije; dr Jovana Vuković iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd; predstavnici kompanije Novartis; Andrea Pavukova, predsednica International Women’s Club Belgrade; predstavnici Sektora za rad i zapošljavanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (koji su učestvovali u izradi sadržaja u vezi sa pravima pri povratku na posao nakon bolesti) i udruženja pacijentkinja iz Užica, Vranja, Subotice i Vršca.