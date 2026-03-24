Rusija razvijaju vakcinu protiv HIV-a: Testira se imuni odgovor na različite varijante virusa
- U ruskom Nacionalnom istraživačkom centru za epidemiologiju i mikrobiologiju „N. F. Gamaleja“ ruskog Ministarstva zdravlja razvija se domaća vakcina protiv virusa humane imunodeficijencije, rekao je Vladimir Guščin, zamenik direktora centra za istraživanje.
Naučnici imaju za cilj da reprodukuju imuni odgovor na HIV kod eksperimentalnih životinja.
- Rana faza razvoja domaće vakcine protiv HIV-a je u toku. Istraživaćemo je dve godine i izveštavaćemo o rezultatima. Proučavamo varijabilnost virusa u populaciji i jednostavno moramo uzeti u obzir ove informacije prilikom razvoja vakcine - rekao je naučnik.
Prema njegovim rečima, istraživanja su trenutno u toku na životinjama. Naučnici pokušavaju da indukuju imuni odgovor na različite varijante virusa HIV-a, rekao je Vladimir Guščin za TASS.
U Srbiji se od HIV- a leči gotovo 3.000 osoba, ali podatak koji zabrinjava jeste da više od 1.000 njih ne zna ima virus. Iako danas postoji efikasna terapija koja omogućava potpuno normalan život, većina osoba sa HIV i dalje krije svoj status, čak i od lekara, upravo zbog straha od odbacivanja, osude i diskriminacije.
Virus humane imunodeficijencije (HIV) je retrovirus iz porodice lentivirusa koji izaziva sporo progresivnu bolest nazvanu HIV infekcija. Virus napada i uništava ljudski imuni sistem, ostavljajući pojedinca ranjivim na druge bolesti.
Ne postoji lek za HIV, ali se koristi antiretrovirusna terapija koja suzbija patogen i omogućava osobi da živi punim životom.
Izvor: moskva.bezformata.com/zdravlje.kruri.rs
Kako HIV preživljava decenijama u telu? Novo otkriće menja pogled na lečenje opasnog virusa