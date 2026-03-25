Glumac Boda Ninković ističe da su redovni pregledi, zdrave životne navike i dosledno praćenje terapije od presudnog značaja za očuvanje kvaliteta života

Loša adherenca u lečenju hroničnih bolesti, poput hipertenzije i dijabetesa, čest je problem koji može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Neuzimanje terapije redovno (adherenca), preskakanje doza ili prekidanje lečenja bez konsultacije sa lekarom može značajno povećati rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih komplikacija.

Povodom 27. marta, kada se obeležava Svetski dan adherence, Svetska federacija za srce (World Heart Federation – WHF) okuplja naučna i medicinska udruženja širom sveta kako bi podržala ovu inicijativu. U Srbiji su je podržali Udruženje kardiologa, Udruženje internista, Udruženje za hipertenziju i Udruženje pacijenata. Cilj je podići svest javnosti o značaju redovnog uzimanja terapije i poboljšanju ishoda lečenja hroničnih bolesti.

Tim povodom u Beogradu je održana konferencija „Ne preskači terapiju – tvoje zdravlje zavisi od tebe“, na kojoj su domaći stručnjaci iz oblasti kardiologije i endokrinologije govorili o značaju adherence u prevenciji kardiovaskularnih događaja i poboljšanju kvaliteta života pacijenata.

Adherenca u lečenju hipertenzije u Srbiji

Prof. dr Ivana Nedeljković, predsednik Udruženja kardiologa Srbije, upozorila je da epidemiološki podaci ukazuju na ozbiljan javnozdravstveni problem u našoj zemlji.

Srbija se, nažalost, nalazi u samom vrhu u Evropi po učestalosti hipertenzije, koja predstavlja jedan od najznačajnijih faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Posebno zabrinjava činjenica da veliki broj pacijenata nema adekvatno regulisan krvni pritisak, iako je dijagnoza postavljena i terapija uvedena. Jedan od ključnih razloga za to jeste neredovno uzimanje propisane terapije.

Loša adherenca kod hipertenzije ozbiljan je javnozdravstveni problem koji povećava rizik od komplikacija i smrti, ali se može promeniti kroz motivaciju i pravilnu terapiju Foto: Milena Anđela

- Uprkos dostupnosti efikasnih terapija zasnovanih na dokazima, loša terapijska adherenca ostaje glavni globalni izazov, posebno kod asimptomatskih hroničnih bolesti kao što je hipertenzija, često nazivana ‘tihi ubica’. Nedavni dokazi sve više prepoznaju nepridržavanje terapiji kao faktor rizika sam po sebi, povezan sa progresijom bolesti, povećanim brojem hospitalizacija i višim stopama smrtnosti. Važno je napomenuti da je nepridržavanje terapiji faktor rizika koji se može promeniti, pre svega upotrebom fiksnih kombinacija antihipertenziva i motivacijom pacijenata da se aktivno uključe u upravljanje svojim bolestima - istakla je prof. dr Nedeljković.

Ona je naglasila da su kontinuirana edukacija pacijenata i unapređenje komunikacije između lekara i pacijenata od ključnog značaja za postizanje bolje kontrole bolesti i dugoročno očuvanje kardiovaskularnog zdravlja.

Poznati glas daleko se čuje

Svoje lično iskustvo sa publikom podelio je i poznati glumac Slobodan Ninković, ističući koliko je važno na vreme brinuti o zdravlju i slušati savete lekara, jer ljudi često počnu da cene zdravlje tek kada se pojave problemi. Naglasio je da su redovni pregledi, zdrave životne navike i dosledno praćenje terapije od presudnog značaja za očuvanje kvaliteta života.

Disciplina je put ka održavanju zdravog života Ninković je posebno apelovao na građane da se pridržavaju propisane terapije i slušaju savete lekara, jer neredovno uzimanje terapije može dovesti do pogoršanja zdravstvenog stanja. Dodao je da je disciplina u sprovođenju terapije jednako važna kao i sama dijagnoza, jer direktno utiče na uspešnost lečenja.

Izazovi adherence u kontroli holesterola

Posebna pažnja na skupu posvećena je i dislipidemiji, odnosno povišenim vrednostima masnoća u krvi, o čemu je govorila endokrinolog prof. dr Dragana Tomić Naglić.

Dislipidemija je jedna od najčešćih metaboličkih bolesti i značajan faktor rizika za razvoj ateroskleroze i kardiovaskularnih događaja. Ono što je čini posebno opasnom jeste činjenica da najčešće ne daje nikakve simptome.

Dislipidemija je često asimptomatska, ali povećava rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih događaja, a loša adherenca na terapiju dodatno ugrožava kontrolu bolesti Foto: Milena Anđela

- U velikom broju slučajeva otkriva se tek tokom rutinskih laboratorijskih analiza ili nakon što se već dogodi neželjeni kardiovaskularni događaj, poput srčanog ili moždanog udara. Iako danas postoje efikasne terapijske opcije koje omogućavaju dostizanje ciljnih vrednosti LDL holesterola, značajan broj pacijenata ne uspeva da postigne ove ciljeve upravo zbog loše adherence - objasnila je prof. dr Dragana Tomić Naglić.

Kako je naglasila, pacijenti često odlažu započinjanje terapije ili je samoinicijativno prekidaju zbog straha od neželjenih efekata ili pogrešnih informacija koje su čuli u okruženju ili na internetu. Često se susrećemo sa situacijom da pacijenti prekidaju terapiju uz obrazloženje da žele da ‘odmore jetru’ ili smatraju da im lekovi više nisu potrebni kada se laboratorijske vrednosti poprave.

- Upravo zato je izuzetno važno kontinuirano raditi na edukaciji lekara da motivišu pacijente, pružajući im jasne informacije o značaju redovnog i dugoročnog uzimanja terapije kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih komplikacija - zaključila je prof. dr Dragana Tomić Naglić.

Poverenje i podrška pacijenata presudni za redovno uzimanje terapije

Predsednik Udruženja pacijenata Srbije, Savo Pilipović, naglasio je da su redovni pregledi i otvorena komunikacija između lekara i pacijenata ključni za uspešno lečenje.

- Redovno uzimanje terapije je osnov dobrog upravljanja hroničnim bolestima i očuvanja kvaliteta života. Danas postoje i digitalna rešenja – mobilne aplikacije i podsetnici – koji mogu pomoći pacijentima da ne zaborave da uzmu svoju terapiju. Takođe, terapije koje se uzimaju jednom dnevno dodatno olakšavaju pridržavanje lečenju - istakao je Pilipović.

Foto: Milena Anđela

Ključni problem Profesori su naglasili da, uprkos dostupnosti savremenih i efikasnih terapija, brojni faktori i dalje utiču na slabu adherencu. Među njima su nedovoljna informisanost pacijenata, socioekonomske barijere, nedostatak motivacije, ali i potreba za intenzivnijom edukacijom zdravstvenih radnika o važnosti podrške pacijentima u dugotrajnom lečenju.

Individualni pristup je ključno rešenje

Kao jedno od mogućih rešenja istaknuta je kontinuirana edukacija pacijenata o važnosti redovnog uzimanja terapije, ali i individualni pristup svakom pacijentu, kako bi se povećala motivacija i razumevanje značaja lečenja. Takođe, primena digitalnih tehnologija – poput mobilnih aplikacija i edukativnih veb platformi – može dodatno doprineti boljoj kontroli bolesti i redovnijem uzimanju terapije.

Prof. dr Nedeljković je podsetila da su u Srbiji dostupne savremene terapijske opcije u skladu sa najnovijim evropskim preporukama.

- Za lečenje hipertenzije i povišenih masnoća u krvi danas su dostupne fiksne kombinacije lekova, koje sadrže dva ili tri leka u jednoj tableti koja se uzima jednom dnevno. Ovakav pristup značajno pojednostavljuje terapiju za pacijente, povećava redovnost uzimanja lekova i doprinosi boljoj kontroli bolesti, kao i smanjenju rizika od srčanog i moždanog udara - naglasila je prof. dr Nedeljković.

Poruka ovogodišnje kampanje ostaje jasna:

„Ne preskači terapiju – tvoje zdravlje zavisi od tebe“.