U Srbiji je rak debelog creva je drugi najčešći zloćudni tumor u obolevanju i umiranju. Svake godine od ovog raka oboli približno 4.500, a umre više od 3.000 ljudi

Slušaj vest

Meseca borbe protiv raka, u organizaciji Kancelarije za skrining raka Instituta za javno zdravlje Srbije, u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje Beograd i društvom pacijenata sa stomom – ILCO, u Domu zdravlja Barajevo sprovedena je promotivna akcija usmerena na edukaciju i informisanje stanovništva o značaju prevencije i ranog otkrivanja kolorektalnog karcinoma.

U skladu sa globalnim strategijama za kontrolu raka, koje stavljaju poseban naglasak na prevenciju (zdrava ishrana, fizičku aktivnost, itd.) i rano otkrivanje bolesti, cilj akcije je unapređenje informisanosti i podizanje svesti građana o faktorima rizika za nastanak kolorektalnog karcinoma i značaju redovnih skrining pregleda.

Prema poslednjim podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, za 2024. godinu, u Srbiji je od kolorektalnog karcinoma obolelo 3271 muškarac i 2077 žena, što ukupno iznosi 5348 novoobolelih osoba.

Rak debelog creva zauzima drugo mesto po smrtnosti Od ove bolesti je preminulo 1570 muškaraca i 973 žene, odnosno ukupno 2543 osobe. Kolorektalni karcinom u ukupnoj populaciji, kao i kod muškaraca, zauzima drugo mesto po učestalosti obolevanja i po smrtnosti od malignih bolesti, dok je kod žena na trećem mestu po obolevanju i po smrtnosti.

Prevencija kolorektalnog karcinoma usmerena je na smanjenje broja obolelih, na poboljšanje kvaliteta života obolelih i na smanjivanje troškova lečenja.

Foto: Shutterstock

FIT test i kolonoskopija spašavaju živote

Skrining predstavlja otkrivanje do tada neprepoznate bolesti, korišćenjem skrining testa u prividno zdravoj populaciji koja ne pokazuje znake bolesti. Domovi zdravlja pozivaju muškarce i žene starosti 50 do 74 godine na testiranje.

Za testiranje se koristi imunohistohemijski FIT test koji detektuje nevidljive tragove krvi u stolici, a potreban je jedan uzorak stolice, bez prethodnih dijeta. Osobe kod kojih je skrining test pozitivan upućuju se na dodatnu dijagnostiku odnosno kolonoskopiju koja predstavlja zlatni standard u dijagnostici, jer omogućava direktan uvid u sluzokožu debelog creva, uz mogućnost biopsije i uklanjanja eventualno otkrivenih polipa tokom istog pregleda.

Osobe kod kojih je skrining test negativan, lekar iz doma zdravlja poziva na pregled za dve godine.

Organizovani skrining kolorektalnog karcinoma u Srbiji

Sprovođenje organizovanog skrininga kolorektalnog karcinoma na teritoriji Republike Srbije otpočelo je decembra meseca 2012. godine od strane Ministarstva zdravlja, a u saradnji sa mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje i ostalim zdravstvenim ustanovama iz mreže državnih zdravstvenih ustanova. Tekuća 2026. godina označena je kao druga godina sedmog ciklusa organizovanog skrininga kolorektalnog karcinoma, s obzirom na trajanje ciklusa tokom perioda od dve godine.

Foto: Shutterstock

Promotivna akcija je sprovedena dana 27.3.2026. godine u periodu od 11 do 13 časova u prostorijama Doma zdravlja Barajevo. U toku akcije od strane timova Instituta za javno zdravlje Srbije, Gradskog zavoda za javno zdravlje i Doma zdravlja Barajevo organizovana je podela promotivnih materijala, a kroz razgovor sa građanima odgovaralo se na njihova pitanja, sa posebnim akcentom na to da se redovnim učešćem u skriningu bolest može otkriti u ranoj fazi, te da su, ukoliko se kolorektalni karcinom dijagnostikuje na vreme, šanse za uspešno izlečenje najveće.