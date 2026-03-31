Mentalno zdravlje utiče na svaki aspekt života od posla i škole do porodičnih odnosa. Iako često nevidljivo, njegove posledice su stvarne: svaki neprepoznat simptom i svaki dan bez adekvatne podrške mogu pogoršati stanje i narušiti kvalitet života obolelih i njihove okoline. Značan deo stanovništva Srbije i dalje ima predrasude prema osobama sa problemima mentalnog zdravlja, zbog čega većina obolelih ne potraži ili ne dobije adekvatno lečenje i podršku.

Juče je povodom Svetskog dana borbe protiv bipolarnog poremećaja u Press centru u Beogradu organizovan panel pod nazivom "Mi nismo samo dijagnoza". Govornici na panelu su bili dr Aleksandar Makević, specijalista psihijatrije, Verica Petrašinović i Kristina Simonović, pesnikinja. Panel je vodila Melinda Đorđević, aktivistkinja i jutjuberka za mentalno zdravlje. Cilj panela je dizanje svesti o ovoj ozbiljnoj mentalnoj bolesti koja pogađa oko 1 odsto stanovništva, kao i smanjenje stigme.

Pacijenti, izložba i edukacija o bipolarnoj bolesti

Događaju je prisustvovao veliki broj pacijenata, koji su imali priliku da razmene svoja iskustva i postave pitanja psihijatru. Organizovana je izložba korisničkih radova udruženja za podršku ljudima sa neurozom “Herc” i udruženja građana “Videa” iz Beograda.

Bipolarni poremećaj je zdravstveno stanje koje uzrokuje velike oscilacije raspoloženja, energije i sposobnosti funkcionisanja Foto: Shutterstock

Bipolarni poremećaj je zdravstveno stanje koje uzrokuje velike oscilacije raspoloženja, energije i sposobnosti funkcionisanja. Karakterišu ga epizode manije ili hipomanije i epizode depresije. Intenzitet i trajanje simptoma variraju među pojedincima. Pravovremena dijagnoza i adekvatan plan lečenja značajno poboljšavaju kvalitet života i funkcionalnost. Lečenje najčešće uključuje kombinaciju medikamenata i psihoterapije.

- Važno je edukovati zajednicu kako bi se smanjila stigma i pružila podrška obolelima. Obolelom je potrebno da uvek može da potraži pomoć od najbližih, od porodice, prijatelja, odnosno zdravstvenog radnika. Cilj je da se društvena stigma zameni empatijom i znanjem - poručila je Melinda Đorđević.

Pozivamo sve da svakodnevno vode računa o svom mentalnom zdravlju, pruže podršku onima kojima je podrška potrebna i da zajednički stvaramo društvo zasnovano na razumevanju i empatiji.

Događaj je podržan kroz projekat "Cordial - Inkluzija bez granica".