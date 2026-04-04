Cilj Instituta Dedinje je da pacijenti ne čekaju, jer je čekanje na lečenje ono što ih najviše pogađa

Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje radi u punom kapacitetu, bez listi čekanja, a u narednom periodu radiće i danima vikenda, izjavio je direktor tog instituta prof. dr Milovan Bojić. On je najavio i dodatno angažovanje tokom vikenda kako bi se eliminisale liste čekanja za koje je rekao da bi "mogle da nastanu".

- Svi zaposleni danas su na svojim radnim mestima i ustanova funkcioniše bez zastoja. Svaki deo Instituta radi u punom kapacitetu - operacione sale, angio-sale, ambulantno-poliklinički deo, magnetna rezonanca, skeneri, holteri, dijagnostika zato što je Institut veoma tražena zdravstvena ustanova svih pacijenata kako iz zemlje, tako i iz regiona - rekao je on.

Bojić je naveo da je zbog toga što je Institut Dedinje jedna od najtraženijih zdravstvenih ustanova, odlučeno da se dodatnim angažovanjem tokom vikenda eliminišu liste čekanja koje bi mogle da nastanu, i da se pacijenti uvedu u redovne termine. On je naglasio da je cilj da ova ustanova trajno funkcioniše bez čekanja na intervencije.

- Rešili smo da obradujemo naše pacijente i Dedinje više neće imati liste čekanja. Već danas rešavamo zaostatke i svodimo ih u normalne okvire - istakao je direktor.

Na Institutu Dedinje se sprovode najrazličitiji komplikovani zahvati, uključujući robotizovane operacija na srcu Foto: NEmanja Nikolić Shutterstock

Bojić je izrazio zadovoljstvo radom kolektiva, naglašavajući posebno posvećenost svih zaposlenih počev od pomoćnog osoblja do lekara i uprave.

- Želimo da održimo renome ove ustanove. Radimo sa svešću o ozbiljnosti kardiovaskularnih bolesti i posledica koje nose. Naš cilj je da pacijenti ne čekaju, jer je čekanje na lečenje ono što ih najviše pogađa - rekao je on.

On je precizirao da se u Institutu Dedinje dnevno obavi 12 operacija u kardiohirurgiji i osam u vaskularnoj hirurgiji, kao i desetine dijagnostičkih i interventnih procedura, dok ambulantno-poliklinički deo primi između 250 i 300 pacijenata dnevno.

- To znači da se svakog dana rešavaju stotine ljudskih sudbina - dodao je on.

Kako je istakao, u prva tri meseca ove godine Institut Dedinje je imao već blizu 1.000 operacija na otvorenom srcu, kao i nekoliko stotina vaskularnih intervencija. Izrazio je i očekivanje da će plan rada za ovu godinu biti premašen.

Prevencija je ključ

Prema rečima Bojića, kardiovaskularne bolesti i dalje su vodeći uzrok obolevanja i smrtnosti, i zato prevencija ima veliki značaj.

- Mi ovde u institutu ne operišemo povišen pritisak, šećer ili gojaznost, već njihove posledice. Zato je prevencija ključna - zaključio je Bojić.

Za zdravo srce neophodno je držati pod kontrolom povišen pritisak, šećer ili gojaznost Foto: Shutterstock

Načelnik odeljenja preoperativne pripreme na Institutu Dedinje Ivana Petrović kazala je da to što je operativni program te zdravstvene ustanove otvoren i subotom i nedeljom donosi rezultat koji je vidljiv.

Načelnik ambulantno-polikliničkog dela kardiologije Instituta Dedinje Milijana Balević kazala je da se u toj zdravstvenoj ustanovi rade ne samo preventivni pregledi, već se završava i finale svih tih dijagnostičkih procedura u smislu operativnog ili interventnog lečenja, tako da pacijent izađe kompletno osposobljen za dalji život, funkcionisanje i rad.