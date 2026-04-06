Stručne preglede, za koje nije potrebna prethodna medicinska dokumentacija, obavljaće eminentni radiolog u pokretnoj dijagnostičkoj kabini

Slušaj vest

Karavan pod sloganom „Budi divna, pregledaj se“ biće održan na platou ispred zgrade Opštine, Bulevar Mihajla Pupina 167, u periodu od 12 do 18 časova.

Zakazivanje pregleda obavlja se na licu mesta, u terminu od 11.30 do 12 časova.

Stručne preglede, za koje nije potrebna prethodna medicinska dokumentacija, obavljaće eminentni radiolog u pokretnoj dijagnostičkoj kabini. Kabina je opremljena savremenim ultrazvučnim aparatom i kompletnom dijagnostičkom opremom, što omogućava pouzdanu i brzu procenu zdravstvenog stanja dojki.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane žene da iskoriste ovu priliku i obave preventivni pregled, jer je rano otkrivanje promena na dojkama ključno za uspešno lečenje karcinoma dojke.

U Srbiji svake godine od raka dojke umre oko 1.700 žena, iako se u više od 90 odsto slučajeva može uspešno lečiti ako se otkrije na vreme.