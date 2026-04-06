Besplatni ultrazvuk dojki na Novom Beogradu 8. aprila: Evo gde i kada možete na pregled bez zakazivanja
Gradska opština Novi Beograd i Udruženje za edukaciju, prevenciju i podršku obolelima od karcinoma dojke„Žena uz ženu“ organizuju besplatne ultrazvučne preglede dojki u sredu, 8. aprila.
Karavan pod sloganom „Budi divna, pregledaj se“ biće održan na platou ispred zgrade Opštine, Bulevar Mihajla Pupina 167, u periodu od 12 do 18 časova.
Zakazivanje pregleda obavlja se na licu mesta, u terminu od 11.30 do 12 časova.
Stručne preglede, za koje nije potrebna prethodna medicinska dokumentacija, obavljaće eminentni radiolog u pokretnoj dijagnostičkoj kabini. Kabina je opremljena savremenim ultrazvučnim aparatom i kompletnom dijagnostičkom opremom, što omogućava pouzdanu i brzu procenu zdravstvenog stanja dojki.
Organizatori pozivaju sve zainteresovane žene da iskoriste ovu priliku i obave preventivni pregled, jer je rano otkrivanje promena na dojkama ključno za uspešno lečenje karcinoma dojke.
U Srbiji svake godine od raka dojke umre oko 1.700 žena, iako se u više od 90 odsto slučajeva može uspešno lečiti ako se otkrije na vreme.
Rak dojke je i dalje jedan od vodećih malignih tumora kod žena, kako u svetu tako i u Srbiji, i jedan od najčešćih uzroka smrtnosti u ženskoj populaciji. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu je 2022. godine registrovano oko 2,3 miliona novoobolelih žena, dok je oko 670.000 izgubilo život zbog ove bolesti. Procene pokazuju da bi, ako se trend nastavi, svaka dvadeseta žena tokom života mogla da dobije dijagnozu raka dojke.