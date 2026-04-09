Doktorka Jelena Petković Dabić iz Banjaluke, dobitnica ovogodišnje prestižne nagrade International Medis Awards for Medical Research, poznate kao "medicinski Oskar", priznanje je osvojila zahvaljujući radu koji je, prema navodima stručnjaka, prvo kliničko istraživanje u svetu o uticaju leka ozempik na pacijente koji istovremeno imaju psorijazu i dijabetes.

Nagrađeni rad bavio se ispitivanjem uticaja leka ozempik, koji je prvenstveno namenjen lečenju dijabetesa, na pacijente koji istovremeno boluju od dijabetesa, psorijaze i gojaznosti. Doc. dr Petković Dabić je istakla da je istraživanje trajalo tri godine, te da ova nagrada za nju predstavlja veliku čast i potvrdu ozbiljnog naučnog rada.

- Rezultati su pokazali da se nakon tri meseca primene ovog leka kod naših pacijenata koža značajno očistila od psorijaznih promena, odnosno crvenih, ljuspastih plakova. Istovremeno je smanjen nivo šećera u krvi, kao i nivo masnoća, a poboljšan je i kvalitet života pacijenata. Osnovni zaključak istraživanja jeste da bi upravo taj lek, poznat široj javnosti kao ozempik, mogao da ima važnu ulogu u lečenju gojaznih pacijenata koji imaju psorijazu i dijabetes, a najizazovniji deo bio je pronaći upravo te pacijente - pojašnjava doktorka u gostovanju na RTRS.

Multisistemska bolest

Takvi rezultati otvaraju prostor za dodatna istraživanja i mogu da doprinesu razvoju novih terapijskih pristupa za pacijente sa više povezanih hroničnih oboljenja. Dodaje da je ovo istraživanje značajno promenilo njen pristup obolelima od psorijaze, jer je još jednom potvrđeno da je reč o multisistemskoj bolesti.

upaljene promene na koži šaka i noge, sa crvenilom i ljuspanjem/psorijaza
Psorijaza nisu samo ljuspice Foto: Shutterstock

- Kožne promene su samo mali deo onoga što vidimo kod pacijenta, dok mnogo veći teret predstavljaju pridružene bolesti poput dijabetesa, hipertenzije, hiperlipidemije, gojaznosti i depresije, koje nisu vidljive golim okom, ali ih moramo na vreme otkriti i, ako je moguće, sprečiti - zaključuje doc. dr Petković-Dabić.

Izvor: Banjaluka.net/Dobojski.info/Zdravlje.kurir.rs

