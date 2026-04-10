U bolnici Molinete u Torinu izveden je svetski presedan: desna hemikolektomija urađena na budnom pacijentu uz hipnozu i lokalnu anesteziju, bez opšte anestezije

U bolnici Molinete u Torinu uspešno je izveden onkološki zahvat koji se smatra svetskim presedanom: po prvi put je urađena desna hemikolektomija nad budnim pacijentom, bez opšte anestezije, uz kombinaciju kliničke hipnoze, svesne sedacije i lokoregionalne anestezije.

Pacijent, 76-godišnji muškarac poreklom iz Pulje, bolovao je od krvarećeg tumora debelog creva. Međutim, njegovo zdravstveno stanje nije dozvoljavalo klasičan operativni pristup. Nedavna plućna embolija, kao i teška respiratorna insuficijencija koju je imao, učinili su opštu anesteziju i veštačku ventilaciju izuzetno rizičnim potezom.

Suočen sa slučajem koji se smatrao gotovo neoperabilnim, tim Univerzitetske opšte hirurgije 1 bolnice Molinete, na čelu sa profesorom Marijom Morinom, primenio je inovativni "awake" protokol, prilagođen stanju pacijenta.

Zahvat je izveden oslanjajući se na tri ključna elementa: anestetičke blokove trbušnog zida, svesnu sedaciju i kliničku hipnozu. Upravo je hipnoza, prema ocenama lekara, odigrala presudnu ulogu.

Tokom operacije, koja je trajala oko sat vremena, doktorka Valentina Palaco vodila je pacijenta kroz hipnotički proces sa ciljem da se smanje anksioznost, bol i fiziološki stres.

Brz oporavak i nova nada za rizične pacijente

Pacijent je mentalno „izmešten" iz operacione sale i usmeren ka pejzažima rodne Pulje, što je omogućilo očuvanje spontanog disanja, neurovegetativne stabilnosti i minimalnu upotrebu sedativa.

I postoperativni tok protekao je iznad očekivanja. Pacijent nije imao potrebu za intenzivnom negom, već je u prvih 24 časa ponovo počeo da hoda i uzima hranu, dok je nekoliko dana kasnije bezbedno otpušten i vratio se u Pulju.

Stručnjaci ocenjuju da bi ovaj uspeh mogao da otvori novu fazu u onkološkoj hirurgiji, posebno kada je reč o krhkim pacijentima kod kojih je opšta anestezija kontraindikovana.

- Ovaj zahvat pokazuje da vrhunska hirurgija može da pomeri granice onkološkog lečenja - izjavio je Livio Trankida, generalni direktor zdravstvenog centra „Grad zdravlja" u Torinu.

Povezivanje savremenih hirurških tehnika i humanizovanih medicinskih pristupa, poput kliničke hipnoze, moglo bi ubuduće da pruži novu šansu pacijentima koji su se do sada smatrali neoperabilnim.