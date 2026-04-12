Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji: Istorijski uspeh srpskih lekara - pacijent se uspešno oporavlja
Hirurzi Klinike za grudnu hirurgijuUniverzitetskog kliničkog centra Srbije napravili su veliki poduhvat prvom transplantacijom pluća u našoj zemlji. Četrdesetdvogodišnji pacijent se dobro oporavlja.
- Sa veliki zadovoljstvom mogu da kažem da je uspešno obavljena prva transplantaciju pluća u Srbiji, u saradnji sa timom Medicinskog univerziteta u Beču. Iako dug put predstoji, pacijent se dobro oporavlja. Ovaj zahvat je plod dugog rada i sistematskih priprema - rekla je za RTSprofesorka Maja Ercegovac, direktorka Klinike za grudnu hirurgiju.
Zbog saradnje sa kolegama u Beču, čitav protokol – priprema, procena, hirurški rad, postoperativni tok – izgrađen je po uzoru transplantacioni program u Beču.
Saradnja sa austrijskim hirurzima daje priliku našim pacijentima, kako navodi, da budu operisani po vodećim svetskim protokolima.
Dr Slaviša Baščarević, koji je boravio šest meseci na usavršavanju u Beču, opisuje poduhvat kao veliki iskorak srpskog zdravstva.
- Čitav tim je radio kao celina. Ovo je veoma kompliovana, višečasovna operacija. Svako je znao svoju ulogu, na čelu sa vrhunskim stručnjacima grudne hirurgije, anesteziologije, pulmologije i ostatkom medicinskog osoblja. Ključ svega je koordinacija, posvećenost i preciznost - istakao je Baščarević.
Operacija je počela oko 18 časova, a završena je u ranim jutarnjim časovima, ali dr Baščarević kaže da niko nije osećao umor.
Dr Marko Popović, koji je uzimao pluća od donora, naveo je da iako sama operacija traje više sati, njoj prethodi višednevna priprema – od momenta kada se sazna da postoji donor do samog momenta vađenja pluća.
- Pozitivna trema je bila ogromna kada smo prihvatili organ i kada smo shvatili da ćemo spasiti jedan život - rekao je Popović.
Koordinacija eksplantacionih timova je izuzetno složena, jer mora da se usklade timovi koji vade srce, pluća, bubrege, da se nakon toga koordiniše dolazak ostatka ekipe i nastavak procedure.
Čitav poduhvat trajao je dva do tri dana.
Ključne istorijske prekretnice u transplantaciji pluća
1963 – Prva ljudska transplantacija pluća
Dr Džejms Hardi izveo je prvu transplantaciju jednog plućnog krila kod čoveka. Pacijent je imao uznapredovali rak pluća.
1968 – Prvi duži period preživljavanja
Belgijski hirurg Frits Derom izvestio je o pacijentu koji je preživeo oko 10 meseci nakon transplantacije pluća, što je tada predstavljalo značajan napredak.
1981 – Prva uspešna transplantacija srca i pluća
Dr Brus Rajc sa Univerziteta Stanford izveo je prvu uspešnu kombinovanu transplantaciju srca i pluća sa dugoročnim preživljavanjem, zahvaljujući napretku u imunosupresivnoj terapiji.
1983 – Prva uspešna transplantacija jednog plućnog krila
Tim Opšte bolnice u Torontu, pod vođstvom dr Džoela Kupera, izveo je prvu uspešnu transplantaciju jednog plućnog krila. Pacijent je preživeo oko šest godina.
1986 – Prva dvostruka transplantacija pluća
Isti tim u Torontu izveo je prvu uspešnu bilateralnu (dvostruku) transplantaciju pluća.
Temelji iz eksperimentalne medicine
Pre ovih kliničkih uspeha, značajan doprinos dao je sovjetski naučnik Vladimir Demihov, čiji su eksperimenti tokom 1940-ih i 1950-ih godina postavili tehničke osnove za razvoj transplantacije pluća.
