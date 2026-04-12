Hirurzi Klinike za grudnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije napravili su veliki poduhvat prvom transplantacijom pluća u našoj zemlji

- Sa veliki zadovoljstvom mogu da kažem da je uspešno obavljena prva transplantaciju pluća u Srbiji, u saradnji sa timom Medicinskog univerziteta u Beču. Iako dug put predstoji, pacijent se dobro oporavlja. Ovaj zahvat je plod dugog rada i sistematskih priprema - rekla je za RTSprofesorka Maja Ercegovac, direktorka Klinike za grudnu hirurgiju.

Profesorka Maja Ercegovac, direktorka Klinike za grudnu hirurgiju. Foto: RTS Printscreen

Zbog saradnje sa kolegama u Beču, čitav protokol – priprema, procena, hirurški rad, postoperativni tok – izgrađen je po uzoru transplantacioni program u Beču.

Saradnja sa austrijskim hirurzima daje priliku našim pacijentima, kako navodi, da budu operisani po vodećim svetskim protokolima.

Dr Slaviša Baščarević, koji je boravio šest meseci na usavršavanju u Beču, opisuje poduhvat kao veliki iskorak srpskog zdravstva.

- Čitav tim je radio kao celina. Ovo je veoma kompliovana, višečasovna operacija. Svako je znao svoju ulogu, na čelu sa vrhunskim stručnjacima grudne hirurgije, anesteziologije, pulmologije i ostatkom medicinskog osoblja. Ključ svega je koordinacija, posvećenost i preciznost - istakao je Baščarević.

Operacija je počela oko 18 časova, a završena je u ranim jutarnjim časovima, ali dr Baščarević kaže da niko nije osećao umor.

Dr Marko Popović, koji je uzimao pluća od donora, naveo je da iako sama operacija traje više sati, njoj prethodi višednevna priprema – od momenta kada se sazna da postoji donor do samog momenta vađenja pluća.

- Pozitivna trema je bila ogromna kada smo prihvatili organ i kada smo shvatili da ćemo spasiti jedan život - rekao je Popović.

Koordinacija eksplantacionih timova je izuzetno složena, jer mora da se usklade timovi koji vade srce, pluća, bubrege, da se nakon toga koordiniše dolazak ostatka ekipe i nastavak procedure.

Čitav poduhvat trajao je dva do tri dana.

Dr Džejms Hardi izveo je 1963. prvu transplantaciju jednog plućnog krila kod čoveka Foto: Wirestock Creators/Shutterstock

Ključne istorijske prekretnice u transplantaciji pluća

1963 – Prva ljudska transplantacija pluća

Dr Džejms Hardi izveo je prvu transplantaciju jednog plućnog krila kod čoveka. Pacijent je imao uznapredovali rak pluća.

1968 – Prvi duži period preživljavanja

Belgijski hirurg Frits Derom izvestio je o pacijentu koji je preživeo oko 10 meseci nakon transplantacije pluća, što je tada predstavljalo značajan napredak.

1981 – Prva uspešna transplantacija srca i pluća

Dr Brus Rajc sa Univerziteta Stanford izveo je prvu uspešnu kombinovanu transplantaciju srca i pluća sa dugoročnim preživljavanjem, zahvaljujući napretku u imunosupresivnoj terapiji.

1983 – Prva uspešna transplantacija jednog plućnog krila

Tim Opšte bolnice u Torontu, pod vođstvom dr Džoela Kupera, izveo je prvu uspešnu transplantaciju jednog plućnog krila. Pacijent je preživeo oko šest godina.

1986 – Prva dvostruka transplantacija pluća

Isti tim u Torontu izveo je prvu uspešnu bilateralnu (dvostruku) transplantaciju pluća.

Temelji iz eksperimentalne medicine

Pre ovih kliničkih uspeha, značajan doprinos dao je sovjetski naučnik Vladimir Demihov, čiji su eksperimenti tokom 1940-ih i 1950-ih godina postavili tehničke osnove za razvoj transplantacije pluća.