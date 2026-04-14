Slušaj vest

Masna blest jetre (MASLD) trenutno pogađa jednu od šest osoba i predviđa se da će porasti zbog rasta populacije, gojaznosti i visokog šećera u krvi. Metaboličke bolesti jetre će pogoditi 1,8 milijardi ljudi širom sveta do 2050. godine, uzrokovane porastom gojaznosti i nivoa šećera u krvi, sugeriše studija.

Steatoza jetre povezana sa metaboličkom disfunkcijom (MASLD), ranije poznata kao nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), jedno je od najrasprostranjenijih i najbrže rastućih oboljenja jetre na globalnom nivou, prema istraživanju.

Prema najnovijim procenama, sada u svetu živi 1,3 milijarde ljudi sa MASLD-om, što je povećanje od 143 odsto za samo tri decenije. Otprilike jedna od šest osoba (16%) je pogođena.

Rezultati studije o globalnom teretu bolesti, povreda i faktora rizika (GBD) objavljeni su u časopisu Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Simptomi Simptomi mogu uključivati osećaj jakog umora, opšte loše raspoloženje i bol ili nelagodnost u predelu jetre, koja se oseća u stomaku ispod desne strane rebara.

Globalni porast povezan je sa načinom života

Projektovano je da će prevalencija ovog stanja porasti još više, prvenstveno zbog globalnog rasta stanovništva u kombinaciji sa promenama u načinu života, kao što su porast gojaznosti i visok nivo šećera u krvi.

Studija je pokazala da je 1990. godine oko 500 miliona ljudi živelo sa MASLD-om. Do 2023. godine taj broj je porastao na 1,3 milijarde. Projektovano je da će MASLD uticati na 1,8 milijardi ljudi do 2050. godine, što je povećanje od 42 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Masna blest jetre (MASLD) trenutno pogađa jednu od šest osoba i predviđa se da će porasti zbog rasta populacije, gojaznosti i visokog šećera u krvi Foto: Shutterstock

Globalna stopa prevalencije porasla je na 14.429 slučajeva na 100.000 ljudi u 2023. godini, što predstavlja povećanje od 29 odsto u odnosu na 1990. godinu.

MASLD je bio češći kod muškaraca nego kod žena i imao je najveće stope prevalencije kod starijih osoba starosti između 80 i 84 godine. Međutim, najveći broj pogođenih ljudi bio je mlađi, starosti oko 35 do 39 godina kod muškaraca i 55 do 59 godina kod žena.

Povezanost sa dijabetesom tipa 2

Visok nivo šećera u krvi bio je vodeći pokretač zdravstvenih problema povezanih sa MASLD-om širom sveta, a zatim visok BMI i pušenje, što ističe jake veze sa dijabetesom tipa 2 i gojaznošću.

Neki regioni, uključujući severnu Afriku i Bliski istok, imali su nesrazmerno veće stope MASLD-a u poređenju sa drugim regionima. Međutim, došlo je do naglog povećanja broja pogođenih ljudi u zemljama širom sveta.

U Velikoj Britaniji, stopa prevalencije je porasla za trećinu – 33 odsto – između 1990. i 2023. godine, što je najveći porast u zapadnoj Evropi, prema analizi podataka koju je sproveo Gardijan.

Stopa prevalencije je porasla za 30 odsto u Australiji i 22 odsto u Sjedinjenim Državama, pokazala je analiza.

Napredak u lečenju menja tok bolesti

Studija je takođe otkrila da, iako je sve više ljudi razvijalo bolest, ukupni uticaj na zdravlje – meren godinama izgubljenim zbog bolesti ili smrti bio je stabilan.

MASLD je često bez simptoma, ali povezan sa gojaznošću i može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput ciroze i raka jetre ako se ne otkrije na vreme Foto: Shutterstock

To je ukazivalo na to da napredak u lečenju i nezi pomaže ljudima da žive duže i zdravije, i da se povećanje broja slučajeva uglavnom dešava u ranim fazama bolesti.

Međutim, rastući broj slučajeva i dalje znači da su mnogi ljudi u opasnosti od razvoja ozbiljnih komplikacija poput ciroze jetre ili raka u budućnosti.

MASLD je često povezan sa prekomernom težinom i obično se može lečiti promenama načina života.

Mnogi imaju ovaj problem, a nisu ga svesni

Obično ne izaziva nikakve simptome, a mnogi ljudi imaju ovo stanje, a da toga nisu ni svesni, prema podacima Nacionalne zdravstvene službe (NHS) u Engleskoj. Obično se otkrije tek kada pacijent uradi testove iz drugog razloga.

Studiju je vodio Institut za zdravstvene metrike i evaluaciju, istraživački institut za javno zdravlje na Univerzitetu u Vašingtonu u Sijetlu.

Autori su rekli da nalazi ukazuju na to da MASLD sve više pogađa mlađe odrasle osobe, usred pogoršanja zdravlja i načina života.

Porast broja slučajeva naglasio je važnost prepoznavanja bolesti kao globalnog zdravstvenog prioriteta i razvoja politika, kampanja za podizanje svesti i intervencija kako bi se ublažio njen rastući uticaj i sprečile buduće komplikacije, rekli su oni.