Osobe koje povremeno imaju stanje koje izaziva naglo ubrzan rad srca dosad su često morale da dobiju injekciju u hitnoj službi kako bi se srčani ritam stabilizovao. Sada postoji jednostavnija opcija — sprej za nos koji pacijent može sam da primeni i koji obično deluje u roku od 30 minuta.

Američka Agencija za hranu i lekove (FDA)odobrila je lek etripamil (Cardamyst) u decembru 2025. godine za lečenje stanja poznatog kao paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT).

PSVT može izazvati ubrzan rad srca i do 200 otkucaja u minuti. Epizode se mogu javljati više puta dnevno ili samo jednom u nekoliko godina. Iako ponekad ne izaziva simptome i može da prođe spontano, kod nekih osoba može da traje i dovede do vrtoglavice ili nesvestice.

Koliko je lek efikasan?

U studiji koja je obuhvatila 692 osobe sa PSVT, 64% pacijenata koji su koristili etripamil tokom napada vratilo je normalan srčani ritam u roku od 30 minuta, u poređenju sa 31% onih koji su koristili placebo (neaktivni sprej).

Lek se primenjuje tako što se napravi po jedan sprej u svaku nozdrvu, a može se dati i druga doza ako simptomi ne prestanu nakon 10 minuta.

U studiji koja je obuhvatila 692 osobe sa PSVT, 64% pacijenata koji su koristili etripamil tokom napada vratilo je normalan srčani ritam u roku od 30 minuta Foto: Shutterstock

Moguće nuspojave

Najčešće neželjene reakcije uključuju:

* neprijatnost u nosu
* curenje nosa
* iritaciju grla

Zaključak

Odobrenje ovog spreja predstavlja značajan napredak u lečenju PSVT, jer pacijentima omogućava bržu i jednostavniju terapiju van bolničkih uslova, bez potrebe za hitnim injekcijama.

Izvor: health.harvard.edu/zdravlje.kurir.rs

