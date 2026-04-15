Nova ciljana terapija koja blokira RAS mutacije kod metastatskog raka pankreasa gotovo udvostručuje preživljavanje i otvara novu nadu pacijentima kod kojih su opcije lečenja do sada bile ograničene

Nova terapija koja cilja RAS mutacije prisutne kod više od 90 odsto pacijenata sa adenokarcinomom pankreasa, najčešćim tipom raka pankreasa — gotovo udvostručuje ukupno preživljavanje, prema rezultatima kliničkog ispitivanja objavljenim prekjuče.

Kompanija Revolution Medicines objavila je rezultate faze III kliničkog ispitivanja za lek u obliku tablete nazvan daraxonrasib kod pacijenata sa prethodno lečenim metastatskim rakom pankreasa. Decenijama se smatralo da je RAS „nedostižna meta“, što znači da nije postojao efikasan način da se na njega deluje. Ovi rezultati značajno proširuju potencijalnu korist ciljane terapije za pacijente sa rakom pankreasa.

- Nalazimo se na pragu revolucionarnih terapija za pacijente sa rakom pankreasa - izjavila je dr Ana Berkenblit. Zatim dodala: - Ova objava predstavlja stvarnu priliku da se donese nova nada ljudima koji se suočavaju sa ovom bolešću: nada za više vremena sa porodicom, bolji kvalitet života i nada da će dalja istraživanja jednog dana dovesti do izlečenja.

Sledeći korak za je da dostavi svoje podatke američkoj Agenciji za hranu i lekove (FDA). Ako FDA odobri daraxonrasib, biće dostupan kao terapija za pacijente sa metastatskim adenokarcinomom pankreasa koji su već prethodno lečeni.

Šta su RAS mutacije?

RAS mutacije su promene u genima koji kontrolišu rast i deobu ćelija. Kada dođe do mutacije, ćelije mogu nekontrolisano da rastu i razviju rak, pri čemu su posebno česte KRAS mutacije kod raka pankreasa, prisutne u više od 90 odsto slučajeva.

One mogu stalno aktivirati signale za rast tumora, a njihovo otkrivanje pomaže u izboru terapije i uključivanju u klinička ispitivanja.Lekovi poput ovog, deluju tako što blokiraju RAS proteine i prekidaju signale koji podstiču rast raka.

Faza III studija pokazala bolje rezultate od hemoterapije

Kompanija koja se bavi onkološkim istraživanjima, objavila je pozitivne rezultate faze III kliničkog ispitivanja u kojem je upoređena njihova tableta (uzima se jednom dnevno) sa standardnom hemoterapijom kod pacijenata sa prethodno lečenim metastatskim adenokarcinomom pankreasa.

Ispitivanje je bilo globalno i randomizovano, što znači da su pacijenti iz više od 60 centara širom sveta nasumično raspoređeni u jednu od dve terapijske grupe.

Prema saopštenju kompanije, ovaj lek je pokazao medijanu ukupnog preživljavanja od 13,2 meseca, u poređenju sa 6,7 meseci kod hemoterapije. Ukupno preživljavanje predstavlja vreme od početka lečenja do smrti iz bilo kog uzroka.

Neželjeni efekti Prema navodima kompanije, lek se generalno dobro podnosi i ima prihvatljiv bezbednosni profil, bez uočenih novih bezbednosnih rizika. U ranijim studijama najčešći neželjeni efekat bio je osip, dok su se kao česti prijavljivali i ranice u ustima, dijareja, mučnina i povraćanje.

Koji su sledeći koraci za ovaj lek?

Dodatni podaci iz ovog istraživanja biće predstavljeni na godišnjem kongresu Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO) krajem maja 2026. godine.

Kompanija planira da podnese zahtev za odobrenje FDA. Lek je dobio poseban status i uključen je u program za ubrzano razmatranje terapija od nacionalnog značaja u SAD.