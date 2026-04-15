Udruženje kardiovaskularnih pacijenata Srbije organizovano je sa cilje da deluje kao zagovornik prava i interesa osoba obolelih od bolesti srca i krvnih sudova. Udruženje je osnovano s ciljem da unapredi položaj kardiovaskularnih pacijenata, osigura njihov pristup savremenim terapijama i doprinese stvaranju ambijenta u kojemu se prevencija i zdrave životne navike postavljaju u središte brige o zdravlju.

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti u Srbiji i Evropi, a podaci nedvosmisleno ukazuju da su posledice po zdravlje populacije direktno povezane sa kasnim otkrivanjem bolesti, nedovoljnom adherencom uz terapiju i ukorenjenosšću rizičnih faktora koji se mogu prevenirati.

Osnivanje Udruženja predstavlja odgovor na potrebu da se pacijenti organizuju, umreže i zajednički nastupaju prema zdravstvenom sistemu, donosiocima odluka i široj javnosti.

Savo Pilipović, predsednik Udruženja kardiovaskularnih pacijenata kaže da kao nacija, nismo razvili zdrave životne navike niti dovoljno brinemo o svom zdravlju.

- Kardiovaskularne bolesti olako prihvatamo. Mnoge od ovih bolesti mogu se sprečiti, a one koje se ne mogu izbeći mogu se uspešno lečiti - uz pravu terapiju, uz podršku lekara i uz svest o sopstvenom zdravlju. Udruženje kardiovaskularnih pacijenata postoji upravo zbog toga - da pomognemo pacijentima da preuzmu aktivnu ulogu u sopstvenom lečenju, da im pružimo informacije i podršku, i da zajedno radimo na sistemskim promenama koje su nam svima potrebne - rekao je Pilipović.

Udruženje kardiovaskularnih pacijenata postoji kako bi pomoglo pacijentima da preuzmu aktivnu ulogu u sopstvenom lečenju Foto: Press Centar UNS

Udruženje svoju delatnost zasniva na četiri ključna stuba: unapređenju lečenja i pristupa savremenim terapijama, zagovaranju inovativnih terapijskih opcija u dijalogu s nadležnim institucijama, promociji prevencije i ranog otkrivanja bolesti, te podsticanju trajnih promena životnih navika u populaciji - fizičke aktivnosti, uravnotežene ishrane, prestanka pušenja i upravljanja stresom.

Prof. dr Ivana Nedeljković, predsednica Udruženja kardiologa Srbije, pozdravila je osnivanje novog udruženja pacijenata i istakla važnost tesne saradnje pacijenata i zdravstvenih radnika.

- Uspešno lečenje kardiovaskularnih bolesti ne može biti isključivo odgovornost lekara. Ono u velikoj meri zavisi od kvaliteta odnosa koji gradimo s pacijentima - odnosa zasnovanog na poverenju, otvorenoj komunikaciji i zajedničkom razumevanju bolesti. Adherenca uz terapiju, tj. dosledno pridržavanje preporučenom lečenju, od presudnog je značaja za kontrolu bolesti, sprečavanje komplikacija i unapređenje kvaliteta života.

Prof. dr Ivana Nedeljković, predsednica Udruženja kardiologa Srbije Foto: Press Centar UNS

Akcija kontrole pritiska Udruženje kardiovaskularnih pacijenata u četvrtak 16. aprila od 16 do 18 časova u šoping centru Rajićeva na nivou -1, organizuje merenje pritiska i razgovor kardiologa sa zainteresovanim građanima.

Pacijenti koji razumeju svoju bolest i aktivno učestvuju u sopstvenom lečenju postižu daleko bolje ishode.

- Zajednički cilj je dugoročna stabilizacija zdravstvenog stanja i poboljšanje ukupnog zdravlja naših pacijenata, a takvi rezultati ostvarivi su jedino kroz pravo partnerstvo između lekara i pacijenta. Osnivanje Udruženja kardiovaskularnih pacijenata u tome može biti dragocen saveznik – dodala je Nedeljković.

Dr. sci med Ivana Burazor, sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinjeistakla je da pacijenti često nedovoljno dobro razumeju preventivne mere koje im lekari savetuju.

- Postoji mogućnost problem sa kardiovaskularnim bolestima rešimo ako promenimo životni stil i zaista pokušamo da prihvatimo mediteranski stil života. Porcije je potrebno svesti na mere koje je preporučilo Udruženje kardiologa. Druga preventivna mera je fizička aktivnost koja takopđe mora da se prepiše kao lek. Ona mora da zadovolji određene parametre da bi bila zdrava. Ukoliko dobro ne sagledamo rizik, a krenemo u jaču fizičku aktivnost, onda možemo naštetiti srcu.

Dr. sci med Ivana Burazor, sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje Foto: Press Centar UNS

Kada je u pitanju dostizanje ciljnih vrednosti LDL holesterola, koji prati visinu kardiovaskularnog rizika, Srbija nije na dobrom mestum, rekla je dr Burazor i dodala:

- Zato je važno da pacijenti poštuju savete lekara o propisnoj terapiji, laboratorijskim kontrolama, jer ako se ta pravilane poštuju onda smo daljeko od cilja, a u tom slučaju imamo veći rizik za nastanak infarkta - rekla je dr Burazor.

Udruženje kardiovaskularnih pacijenata Srbije već je otvorilo vrata za učlanjenje i saradnju s pacijentima, lekarima, zdravstvenim ustanovama i svim zainteresovanim stranama. Osnivači pozivaju sve koji žele da doprinesu unapređenju kardiovaskularne zdravstvene zaštite u Srbiji da se pridruže.