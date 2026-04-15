GLP-1 lek poboljšava zdravlje jetre nezavisno od gubitka težine: Evo šta je otkrilo novo istraživanje
GLP-1 lekoviimaju direktne blagotvorne efekte na jetru, nezavisno od njihovih koristi za gojaznost, otkrili su istraživači koji proučavaju lekove kod miševa sa masnom bolešću jetre.
Naučnici su verovali da ćelije jetre nemaju površinske proteine, odnosno receptore, na koje ciljaju ovi lekovi, što sugeriše da verovatno nemaju direktan put do jetre.
U eksperimentima sa miševima sa masnom bolešću jetre, istraživači su otkrili da određene ćelije jetre nose receptore za semaglutid, GLP-1 lek koji se prodaje kao Ozempik za dijabetes i Vegovi za gubitak težine.
Ćelije, nazvane sinusoidne endotelne ćelije jetre, ili LSEC, čine samo oko 3% svih ćelija jetre. One oblažu sitne krvne sudove u jetri i ispunjene su porama koje im omogućavaju da filtriraju supstance koje prolaze između jetre i krvotoka.
Semaglutid menja aktivnost gena u LSEC ćelijama, podstičući ih da oslobađaju molekule koji pomažu u smanjenju upale u celoj jetri, objavili su istraživači u utorak u časopisu Cell Metabolism.
- U kliničkim ispitivanjima smo videli da pacijenti (koji uzimaju lekove GLP-1) koji izgube vrlo malo težine vide isto smanjenje upale jetre, ožiljaka i nivoa enzima kao i oni koji izgube mnogo težine. Sada znamo zašto - rekao je u saopštenju vođa studije dr Danijel Draker iz Sinai Helta u Torontu i dodao:
- Ne kažemo da gubitak težine nije važan jer se mnoge stvari poboljšavaju kada pacijenti izgube težinu, dodao je. Ali sada znamo da težina ne bi trebalo da bude jedina mera uspeha, jer će lekovi GLP-1 poboljšati zdravlje jetre bez obzira da li pacijent gubi na težini ili ne.