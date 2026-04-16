U vrlo srdačnom i prijateljskom razgovoru ministar Lončar dogovorio je da se jednom mesečno organizuje onlajn zajednički konzilijum posvećen našim pacijentima sa Memorijal Sloan Ketering kancer centrom iz Njujorka

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar sastao se danas sa prof. dr Vilijamom Džamaginom, jednim od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti hepatobilijarne hirurgije, koji boravi u Beogradu na poziv prof. dr Dejana Radenkovića, jednog od naših najeminentnijih stručnjaka za lečenje raka pankreasa.

U srdačnom i prijateljskom razgovoru ministar Lončar dogovorio je da se jednom mesečno organizuje onlajn zajednički konzilijum posvećen našim pacijentima sa Memorijal Sloan Ketering kancer centrom iz Njujorka, gde je profesor Džamagin šef Hepatobilijarne službe.

Memorial Sloan Ketering Cancer Center osnovan je 1884. godine i danas je svetski lider u lečenju pacijenata, istraživanjima i obrazovnim programima. Kao jedan od najuglednijih sveobuhvatnih centara na svetu posvećenih isključivo raku, više od 30 godina prepoznat je kao jedna od dve najbolje bolnice za lečenje raka u SAD prema rangiranju U.S. News & World Report.

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar sastao se danas sa prof. dr Vilijamom Džamaginom, jednim od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti hepatobilijarne hirurgije Foto: UKCS

Na taj način će naši pacijenti, ali i lekari Univerzitetskog kliničkog centra Srbije biti u prilici da dobiju mišljenje/konsultaciju nekih od najprestižnijih svetskih stručnjaka u ovoj oblasti.

Uvaženi gost iz Amerike je bio u prilici da obiđe i kapacitete UKCS i da se lično uveri u opremljenost operacionih sala i intezivnih nega, koje prema rečima profesora Džamagina, ni malo ne zaostaju za onim u bolnici u kojoj on radi u Njujorku.