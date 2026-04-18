Najveći efekat novog leka zabeležen je kod osoba sa najvišim rizikom, koje su identifikovane pomoću testova krvi

Slušaj vest

Kratkotrajna terapija mogla bi da ima dugotrajan efekat na razvoj reumatoidnog artritisa, pokazuju rezultati nove studije koja otvara mogućnost da se bolest ne samo leči, već i odloži. Istraživanje koje su sproveli naučnici sa Kraljevskog koledža u Londonu sugeriše da rana intervencija kod osoba sa visokim rizikom može značajno da promeni tok bolesti.

Reumatoidni artritis je hronična autoimuna bolest kod koje imuni sistem napada zglobove, što dovodi do bola, otoka, umora i dugoročno invaliditeta. Iako terapije postoje za osobe kod kojih se bolest već razvila, do sada nije bilo odobrenih metoda koje bi sprečile njen nastanak kod rizičnih pacijenata.

Rana terapija "kupuje vreme"

Nova studija, objavljena u The Lancet Rheumatology, pokazuje da rana primena leka abatacepta može da odloži pojavu bolesti i do nekoliko godina. Učesnici koji su primali terapiju razvili su reumatoidni artritis znatno kasnije nego oni koji su dobijali placebo, a razlika je u pojedinim slučajevima iznosila i do četiri godine nakon prestanka lečenja.

Ko je u riziku od artritisa? Osobe sa povećanim rizikom su one kod kojih su u krvi već prisutna autoantitela povezana sa bolešću ((najčešće ACPA i reumatoidni faktor), iako još nemaju jasne simptome. Često se javljaju blagi bolovi ili ukočenost u zglobovima, a dodatni faktor može biti i porodična sklonost. U ovoj fazi bolest još nije razvijena, ali imuni sistem već pokazuje promene koje joj prethode.

Iako terapija ne sprečava bolest trajno, rezultati ukazuju da rana intervencija može da utiče na način na koji se bolest razvija, čime se potencijalno skraćuje period života sa simptomima i komplikacijama. Profesor Endru Koup, vodeći autor studije, ističe da ovakav pristup ima dugoročne koristi.

Foto: Shutterstock

- Pokazali smo da rana intervencija kod osoba sa visokim rizikom može da bude bezbedna i da donese trajne koristi. Ona ne samo da ublažava simptome tokom terapije, već može i da odloži pojavu bolesti za više godina, čak i nakon njenog prekida - naveo je.

Ko ima najveću korist

Najveći efekat zabeležen je kod osoba sa najvišim rizikom, koje su identifikovane pomoću testova krvi na specifična autoantitela. Iako su upravo oni imali najveću verovatnoću da razviju bolest, rana terapija im je donela i najveću korist.

Tokom perioda povećanog rizika, lek je smanjio bol u zglobovima i umor, uz poboljšanje opšteg stanja. Međutim, nakon prestanka terapije, razlike između grupa su se smanjile, što ukazuje da bi za dugotrajniju kontrolu simptoma mogla da bude potrebna kontinuirana modulacija imunog sistema.

Bezbednost i novi pravac u lečenju

Istraživači navode da je terapija bila bezbedna, bez značajnih razlika u neželjenim efektima između pacijenata koji su primali lek i onih koji su dobijali placebo.